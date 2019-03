SUL QUIRINALE SVENTOLA BANDIERA ROSSA - XI JINPING DA MATTARELLA, PENG VIENE SCORTATA DALLA FIGLIA LAURA: ''CON ITALIA SCAMBI E INVESTIMENTI A DUE SENSI'', E SERGIONE GLI RICORDA PURE ''UN CONFRONTO COSTRUTTIVO SUI DIRITTI UMANI'' - POI LE FRASI DI RITO, MA CHI CONOSCE IL CODICE DEI SALAMELECCHI SA CHE SONO PARTICOLARMENTE POSITIVE: ''ACCOGLIENZA SQUISITA'', ''INCONTRO FRUTTUOSO'', ''AMPIO CONSENSO'', ''CON ITALIA SIAMO AMICI'' - PROTESTA DI TIBETANI E UIGHURI

MATTARELLA, CONTRIBUTO ITALIANO A VIA SETA CRUCIALE

sergio mattarella xi jinping

(ANSA) - "Il contributo italiano alla nuova Via della Seta ha un significato cruciale". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando i rappresentanti del Business Forum, del Forum Culturale e del Forum sulla cooperazione nei Paesi Terzi insieme al presidente cinese Xi Jinping. "Il vostro impegno - ha detto Mattarella - testimonia la condivisa volontà cinese e italiana di sviluppare una collaborazione sempre più estesa e articolata".

MATTARELLA A XI, AUSPICO CONFRONTO COSTRUTTIVO DIRITTI

(ANSA) - "Alla luce del mandato italiano nel consiglio per i diritti umani dell'Onu, desidero auspicare che, in occasione della sessione del dialogo Ue-Cina sui diritti umani che si svolgerà a Bruxelles dopo quella che si è svolta a Pechino lo scorso luglio, si possa proseguire in un confronto costruttivo sui temi così rilevanti". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampo con il presidente cinese Xi Jinping.

XI, CON ITALIA SCAMBI E INVESTIMENTI A DUE SENSI

(ANSA) - "La parte cinese vuole uno scambio commerciale a due sensi e un flusso degli investimenti a due sensi" Lo ha detto al Quirinale il presidente cinese Xi Jinping, al termine del colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

MATTARELLA, VIA SETA È A DOPPIO SENSO, ANCHE SU IDEE

(ANSA) - La Via della Seta "è una strada a doppio senso e lungo di essa devono transitare non solo commercio ma talenti, idee, conoscenze". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampo con il presidente cinese Xi Jinping.

sergio mattarella xi jinping

MATTARELLA, MEMORANDUM CINA CORNICE IDEALE PER IMPRESE

(ANSA) - "La firma del Memorandum Italia-Cina è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinesi". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampo con il presidente cinese Xi Jinping.

MATTARELLA A XI, RAFFORZIAMO COOPERAZIONE ITALIA-CINA

(ANSA - "La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata durante la visita così gradita del presidente Xi con intese commerciali". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il colloquio con il leader cinese Xi Jinping. La visita del presidente Xi Jinping è "l'occasione per registrare il livello eccellente dei rapporti tra Cina e Italia e per imprimervi sviluppo ulteriore", ha aggiunto Mattarella.

peng liyuan moglie di xi jinping con laura mattarella figlia di sergio

XI, CON MATTARELLA INCONTRO FRUTTUOSO, AMPIO CONSENSO

(ANSA) - Con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella c'è stato un "incontro fruttuoso, con un ampio consenso". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping incontrando la stampa dopo il colloquio col capo dello Stato.

XI, SQUISITA ACCOGLIENZA A ROMA, CON ITALIA AMICI

(ANSA) - "Ringrazio il presidente per l'accurata e squisita accoglienza: nonostante la distanza geografica, i due popoli nutrono da sempre una profonda amicizia". Lo afferma il presidente cinese Xi Jinping nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il presidente Sergio Mattarella.

XI A ROMA: IMPRENDITORI CINESI SCATTANO FOTO AL PRESIDENTE

(ANSA) - Tutti In piedi e a scattare foto con i cellulari gli imprenditori cinesi all'ingresso di Xi Jin King e Sergio Mattarella al loro ingresso al Business Forum nella Sala d'Augusto al Quirinale.

XI A ROMA: PRESIDIO DI PROTESTA DI TIBETANI E UIGURI

(ANSA) - Mentre è in corso la visita del presidente cinese Xi Jingping è andata in scena a Roma anche una pacifica protesta della comunità tibetana in Italia e della minoranza musulmana uigura: un piccolo presidio di qualche decina di persone con cartelli e bandiere, ripreso dalle telecamere di Rainews24, per chiedere al governo italiano di dare voce e sostegno al governo tibetano in esilio.

BANDIERA CINESE AL QUIRINALE