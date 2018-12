"PER NON RINUNCIARE ALL'INDENNITÀ, I GRILLINI SI FAREBBERO SODOMIZZARE” - VITTORIO FELTRI: "E' UN'ATTIVITÀ CHE FORSE NON DISDEGNANO, ALMENO GUARDANDOLI IN FACCIA…E NON MI RIFERISCO SOLO A CASALINO CHE, TRA L'ALTRO, NON È NEMMENO DEPUTATO. ERGO, PUR SEGNALANDO I RISCHI CHE CORRE LA MAGGIORANZA LITIGIOSA, NON CI STRACCIAMO LE VESTI..."

Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”

vittorio feltri 1

La legge biblica del Taglione minaccia il governo. Di Maio dice a Salvini: taglia tu; e Salvini dice a Di Maio: figurati, taglia tu. Nessuno dei due taglia un bel niente, quindi si taglieranno le balle e buona notte al secchio. Il redde rationem non è lontano. Vedremo chi sarà la vittima delle sforbiciate. Intanto osserviamo con un filo di disgusto le risse tra i protagonisti della maggioranza, mentre constatiamo divertiti che il mite Conte, non sapendo che pesci pigliare, corre dal Papa a farsi benedire. Se va bene a lui, va bene anche a noi. Il risultato finora è un mesto zero a zero. Attendiamo sviluppi.

Una cosa è certa. Siamo qui col fiato sospeso per capire se farà più danni il Movimento 5 Stelle oppure la Lega. Ad occhio e croce il reddito di cittadinanza rimarrà un sogno, anzi un incubo, dato che mancano i fondi per distribuirlo. L'abolizione delle regole Fornero comporta pure oneri insostenibili. Pertanto c'è poco da stare allegri. Non affermo che qualcuno dovrà cedere in omaggio a un sano realismo: dovrà mollare il ministro del Lavoro e quello dell'Interno sarà costretto a fare altrettanto per evitare lo sfascio totale.

di maio conte

La pensano così anche i parlamentari i quali non vogliono il crollo dell'esecutivo per una ragione pratica: vedono nell'eventuale scioglimento delle Camere la fine del mondo, dato che il seggio è la vita che non intendono perdere. In particolare i grillini sono avvitati sulla poltrona, consapevoli che per loro è vietato andare oltre il secondo mandato, esaurito il quale, tutti a casa disoccupati e con le tasche vuote.

Inimmaginabile che costoro siano pronti al supremo sacrificio. Piuttosto che rinunciare all'indennità si farebbero sodomizzare, attività che forse non disdegnano, almeno guardandoli in faccia. E non mi riferisco solo a Casalino che, tra l' altro, non è nemmeno deputato.

ROCCO CASALINO

Ergo, pur segnalando i rischi che corre la maggioranza litigiosa, non ci stracciamo le vesti e ipotizziamo la continuazione travagliata e caotica della esperienza gialloverde, che non è rassicurante ma di sicuro non peggiore delle precedenti le quali, senza dubbio, ci hanno insegnato che nessun partito ha stretto i lacci della borsa, semmai li ha allargati ingigantendo il debito pubblico, causa di ogni nostro guaio. Ciò impedisce di maledire il ministero in carica e autorizza a mandare al diavolo chi lo critica scaricandogli addosso i problemi che ci angustiano.