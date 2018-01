LE "PURGHETTE" DI LUIGINO - DI MAIO CANCELLA DALLE LISTE, IN SEGRETO E SENZA MOTIVO, ALCUNI CANDIDATI CHE AVEVANO VINTO LE PRIMARIE ONLINE - GIA’ PRONTI I RICORSI CHE SI SOMMERANNO A QUELLI GIÀ AVVIATI CONTRO L’EX STEWARD DOPO LA PRIMA SCREMATURA, DA CHI E’ STATO ESCLUSO DALLE PRIMARIE ONLINE

Ilario Lombardo per “la Stampa”

Non è tanto l' esclusione in sé ma il silenzio totale, insistito, inspiegabile, che sta facendo infuriare decine e decine di candidati e centinaia tra semplici attivisti. In totale segreto, senza una comunicazione ufficiale agli interessati, Luigi Di Maio ha escluso alcuni candidati che avevano vinto le primarie online.

Non che non sia di rito una certa indifferenza alle proteste e un'allergia alle spiegazioni da parte del M5S e della Casaleggio Associati che ha dato supporto tecnico alle Parlamentarie. Ma questa volta i ricorsi si stanno moltiplicando e si sommeranno a quelli già avviati contro il capo politico dopo la prima scrematura, da chi non ha avuto accesso alle primarie online, senza uno straccio di motivazione.

Il candidato premier minimizza e ricorda che è in suo potere apporre un filtro di qualità e sbianchettare le liste fino al momento prima della presentazione che avverrà lunedì. «Lo prevede il regolamento». Certo, però così Di Maio sconfessa un po' se stesso quando a domanda diretta, aveva assicurato, che sulle liste «non ci sono stati errori», a differenza di Beppe Grillo che li aveva ammessi e aveva preannunciato le correzioni. Di Maio non entra nello specifico, ma spiega: «Se ci sono persone legate ad ambienti politici o che non ci convincono per una serie di dinamiche le escluderemo».

Di Maio non fa i nomi né dettaglia quali siano queste «dinamiche». Ma basta approfondire alcuni profili degli esclusi per capire qualcosa di più. È scomparso dall' elenco dei candidati alla Camera, il veneto Gedorem Andreatta: in quanto gestore di un hotel nel Vicentino dove si ospitano migranti non si sposava bene con la battaglia grillina «contro il business dell' immigrazione». In Calabria, Maria Pompilio è stata depennata e sostituita da Silvana Abate, perché il marito era stato in passato candidato con l' Udc.

A Roma, Vittoria Baldino che era stata cancellata dal terzo posto del collegio Lazio 2 alla Camera è riapparsa nel collegio 1 al posto di Francesca Flati che a sua volta è finita dirottata al secondo posto di Lazio 3 silurando, senza un perché, Antonella Sassone, un passato da attivista nell'Idv. Anche sulla base del curriculum politico la selezione ha un criterio del tutto arbitrario, visto che in corsa per i grillini è chi, Elio Lannutti, con l' Idv è stato persino eletto.

Inutile chiederne il motivo al M5S. L'unica informazione concessa riguarda le segnalazioni, che - confermano da Roma - sono continuate incessantemente dai territori, dove attivisti, candidati e cordate hanno aperto una guerra di tutti contro tutti, a colpi di dossier, chat, screenshot, e delazioni. E tutto questo succede all' ombra della totale assenza di nomi e numeri di candidati e votanti, e senza poter conoscere i voti presi da ciascuno, a dieci giorni dalla chiusura delle parlamentarie e a una settimana dalla pubblicazione delle liste dei vincitori.

Nel frattempo Di Maio ragiona di strategia e svela quanto scritto dalla Stampa in diversi articoli: «L' accordo programmatico dopo il voto con Leu o con la Lega dipenderà da quanti voti prenderanno». Liquida l' addio di Grillo: «La linea politica non la detterà più il suo blog ma il blog delle stelle». E fa filtrare alcuni dei nomi che andranno a riempire le caselle dei collegi uninominali. A Roma ci sarà il chirurgo Pierpaolo Sileri, che denunciò pressioni del rettore su un concorso.

Ad Ancona, per il Senato, spunta il geomorfologo Mauro Coltorti, ordinario a Siena e studioso del dissesto idrogeologico. A Matera ha detto sì per la Camera il presidente dell' ordine degli Ingegneri Gianluca Rospi, mentre a Perugia correrà la ricercatrice Francesca Tizi. Tanti i candidati dal mondo delle università.

Tra gli avvocati e gli ex magistrati, altre categorie affollate, ci sarà David Zanforlini a Ravenna e l' ex pretore di Imola Ezio Rosi. Ma Di Maio annuncia anche candidati tra gli ex terremotati del Centro Italia. Lunedì darà la lista completa dei nomi.