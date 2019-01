"SALVINI, ELIMINA SAVIANO". IL MINISTRO REAGISCE ALLE GRIDA. “NO, LUNGA VITA A ROBERTO SAVIANO” (VIDEO) - ANCORA POLEMICHE PER LA VISITA AD AFRAGOLA DEL LEADER LEGHISTA: DOPO IL BACIAMANO, ORA LA SINISTRA LO ATTACCA PER LE PAROLE DI UN UOMO SU ROBERTO SAVIANO: "DEVI TOGLIERGLI LA SCORTA, LA PAGHIAMO NOI" - VIDEO

Bartolo Dall'Orto per il Giornale

La visita ad Afragola (Napoli) tra la folla che lo attendeva è minata di polemiche per Matteo Salvini.

salvini

Prima il baciamano, criticato da alcuni. Poi il grido contro Saviano. Ma lui, il ministro dell'Interno, sembra farsi scivolare addosso le polemiche.

L'ultima riguarda Roberto Saviano e a sollevarla è il quotidiano Repubblica. Mentre stringeva le mani ai sostenitori scesi in piazza per salutarlo, alle orecchie del leader della Lega è arrivato un grido ripetuto tre volte. A urlare è un giovane: "Elimina Saviano. Elimina Saviano". Il riferimento, ovviamente, è all'autore di Gomorra che col ministro dell'Interno è in "guerra" aperta tra polemiche, accuse, insulti e querele.

salvini

Secondo Repubblica a quelle parole contro Saviano, Salvini non avrebbe risposto "ci si aspetterebbe da un uomo delle istituzioni che ascolta una frase minacciosa lanciata all'indirizzo di un autore che rischia la pelle da più di dieci anni". In realtà il leader del Carroccio ha prestato attenzione a quelle grida e le ha fatte tacere: "No, lunga vita a Saviano", ha detto in direzione del ragazzo. Eppure quelle parole, quel "togligli la scorta, la paghiamo noi", per alcuni è bastato a creare un caso politico

salvini

roberto saviano contro matteo salvini 2