Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “la Stampa”

grillo di maio

E così anche l'ultimo bastione del M5S potrebbe cadere presto. La regola dei due mandati per la prima volta è stata seriamente messa in discussione da Luigi Di Maio con l'ok, a sorpresa, di Beppe Grillo. […] Fino a oggi il tetto dei due mandati è stato un vero e proprio tabù. Ma […] non è un caso che ai vertici del M5S si sia cominciato a studiare l' ipotesi di rompere il vincolo elettivo proprio nei giorni dell'azione di corteggiamento scatenata da Silvio Berlusconi, quella "Operazione scoiattolo" che punta tutto sul timore dei parlamentari al secondo mandato di non essere rieletti.

BEPPE GRILLO - DI MAIO - DAVIDE CASALEGGIO

Ma c'è anche un altro motivo, che guarda più lontano, nella convinzione che il tetto dia un vantaggio competitivo a Matteo Salvini, di cui il leghista si fa forza. […] E quel piano B c'è. Perché se Di Maio ha messo in discussione questa regola vuole dire che si sta preparando all'eventualità di un divorzio traumatico dal Carroccio e che preferirebbe tornare al voto, piuttosto che esporre i parlamentari 5 Stelle a un esodo verso il centrodestra. Il vicepremier e i grillini al governo si sono convinti che i due mandati siano una gabbia che "ci indebolisce nei rapporti di forza con i leghisti", usata a suo favore da Salvini, come fa Berlusconi, sempre in agguato.

DI MAIO RAGGI LOMBARDI

Ma per capire di più cosa ha in testa il leader M5S bisogna partire dall' antefatto, a Roma, dove è maturato il precedente che torna utile a Di Maio. A fine novembre si vota la mozione di sfiducia al governatore del Lazio Nicola Zingaretti. I 5 stelle sono nel panico. Alcuni di loro sono al secondo mandato, come l'ex deputata Roberta Lombardi. Di Maio ordina di votare la sfiducia. Come spiegano fonti del M5S regionale, assicura: "Verrete ricandidati con liste uguali".

[…] Il caso dei consiglieri laziali al secondo mandato rispecchia una situazione identica per una settantina di parlamentari. Dopo il passaggio a Forza Italia del deputato Matteo Dall'Osso, i capigruppo hanno avvertito Di Maio su almeno un' altra decina di grillini pronti all' addio. […]

LUIGI DI MAIO DAVIDE CASALEGGIO

Poi c'è una riflessione sul lungo periodo. Il leader è sempre più a suo agio in politica. […]Per Di Maio il passaggio da Movimento a partito è nelle cose. E in questa prospettiva, definisce "un limite" il divieto del terzo mandato, levarlo aiuterebbe a costruire un argine psicologico nella competizione contro Salvini.