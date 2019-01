RADIO COLLE AVVISA: LA SPETTACOLARIZZAZIONE MEDIATICA DI SALVINI E M5S SULLA CATTURA DI BATTISTA NON È PIACIUTA A MATTARELLA - AL LEGHISTA (E ORA ANCHE A BONAFEDE) IL QUIRINALE RICORDA CHE "LE DIVISE SONO DI TUTTI" NON DI QUALCUNO - QUANDO MATTARELLA ANDÒ AD ACCOGLIERE IN SILENZIO, SOLO CON IL MINISTRO FRACCARO, LA SALMA DI ANTONIO MEGALIZZI, UCCISO NELL’ATTENTATO A STRASBURGO…

Salvini e Mattarella

Marco Antonellis per Dagospia

Al Quirinale la parola che per indole, inclinazione personale e agire istituzionale va da sempre di moda è "sobrietà", "understatement", senso della delle istituzioni. Per questo dalle parti del Colle non potevano certo gradire lo show mediatico messo in piedi, con relativa "competition" tra leghisti e grillini, per l'arrivo di Cesare Battisti in Italia.

CESARE BATTISTI

Una platea stracolma di autorità manco fosse una finale di Champions con tanto di tavolo al centro della pista di atterraggio per le dichiarazioni alla stampa. Giornalisti invitati in massa (stampa italiana ed estera) per l'arrivo del Falcon 900 dell'Aeronautica militare; una roba a rete unificate mai vista prima tra web e tv pubbliche e private.

matteo salvini all arrivo di cesare battisti foto mezzelani gmt026

"Sarebbe bastata la conferenza stampa a tre fatta nel pomeriggio a Palazzo Chigi" fa notare chi ha avuto modo di sondare gli umori del Quirinale in queste ore. "Non è così che si dimostra la forza di uno Stato, la sua capacità di tutelare la sicurezza dei cittadini" ricordano dal Colle, sbalorditi da come i due partiti al Governo del Paese abbiano suonato la grancassa per l'arrivo di Cesare Battisti in Italia con il rischio potenziale di farne un futuro martire, una sorta di eroe popolare.

"Nessun partito può intestarsi il merito dell'arrivo di Cesare Battisti in Italia perché è un successo di tutte le istituzioni, non solo della politica", si fa notare, così come si ricorda in queste ore concitate il discorso dell'ultimo dell'anno dove il Capo dello Stato disse senza mezzi termini che la divisa dei carabinieri così "come quella di tutte le forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, è il simbolo di istituzioni al servizio della comunità. Si tratta di un patrimonio da salvaguardare perché appartiene a tutti i cittadini".

MEGALIZZI 4

A tutti, non solo a qualcuno. Un chiaro riferimento a chi, anche nelle ore dell'arrivo in Italia di Battisti, indossava la divisa della Polizia di Stato (mentre Bonafede, Ministro della Giustizia, si faceva fotografare sorridente con quella della "penitenziaria"). Sono in molti poi ad aver notato che ieri, dopo che domenica scorsa il Capo dello Stato aveva vergato uno stringatissimo comunicato stampa di "soddisfazione", Mattarella ha deciso di non proferire parola, scegliendo la strada del silenzio. Probabilmente, lo stesso atteggiamento di responsabilità che si sarebbe aspettato dalla classe dirigente del Paese.

riccardo fraccaro 9

Un Capo dello Stato che, come si ricorda in queste ore, fu invece l'unico ad essere presente a Ciampino quando la salma del povero Megalizzi fece rientro in Italia. C'era, è vero, anche il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Che però non è certo un Ministro di primissima fascia. A differenza di quelli presenti ieri.