RADIO KILLED THE VIDEO STARS - LA CAMPAGNA ELETTORALE SI GIOCA NEI PROGRAMMI RADIO DELLA MATTINA

I politici, più che mai in questa campagna elettorale, hanno scoperto l'utilità e la forza della radio. Mentre i giornalisti televisivi della Rai si scannano sui compensi e su come e quanto sentirsi "artisti" modello Bruno Vespa, le star dell'informazione radiofonica sono i veri e indiscutibili driver delle notizie del giorno.

Sono infatti i programmi del mattino, quelli che per numero di ascoltatori e pubblicità non hanno pari con le altre fasce, a dettare la linea a tutti i maggiori contenitori politici della tv pubblica e privata. Insomma, le notizie politiche di giornata partono in radio, internet e la tv si trovano a inseguire per il resto della giornata.

Mercoledì scorso erano in onda contemporaneamente Salvini da Diaco (su Rtl 102.5), Berlusconi da Zanchini (Radio1) e Renzi da Giannini (Capital), e si rispondevano dalle varie frequenze man mano che uscivano le agenzie. Ieri Gene Gnocchi ha parlato a ‘Circo Massimo’ della polemica su Claretta Petacci, oggi Giulia Bongiorno si è definita ‘turboandreottiana’ e ha spiegato a Telese i dettagli della sua candidatura con la Lega. Sulle frasi pronunciate in queste trasmissioni si è costruita l’intera giornata di notizie, da ‘Omnibus’ all’alba a Mannoni a notte fonda.

Sono 4 i principali programmi del mattino dove gli uffici stampa e gli spin doctor dei partiti fanno a gara ad inviare i loro leader:

1) "Non Stop News" su Rtl 102.5, con Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi

2) "Circo Massimo" su Radio Capital con Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto

3) "Radio Anch'io" su Radio Rai 1 con Giorgio Zanchini

4) "24 Mattino" su Radio 24 con Luca Telese e Oscar Giannino

Negli altri orari della giornata naturalmente svettano Cruciani e Parenzo con ‘La Zanzara’ (Radio24), Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio (ECG - Radio Cusano Campus) e Giorgio Lauro e Geppi Cucciari di ‘Un giorno da Pecora’ (Radio2), capaci sempre di tirare fuori chicche poi riprese da tutti i giornali (spesso senza citare…)

