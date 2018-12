LA RAGGI SUONA L'ARPA SULLA NUBE TOSSICA: ''VALORI NELLA NORMA'', SECONDO L'AGENZIA PER L'AMBIENTE MA LEI E IL MINISTRO COSTA VENGONO CONTESTATI (VIDEO) - LA PROCURA INDAGA PER DISASTRO COLPOSO, NON È ESCLUSO UN SABOTAGGIO - IL TMB SALARIO, DA QUANDO È STATA CHIUSA LA DISCARICA DI MALAGROTTA, ERA DIVENTATO UNA DISCARICA DI FATTO, E DUNQUE ILLEGALE. UN'EMERGENZA DENUNCIATA DA MESI: L'INCHIESTA DE ''L'ESPRESSO'' IN EDICOLA E IL VIDEO DI ZORO E CHRISTIAN RAIMO

Da www.ilfattoquotidiano.it

“Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. Conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte.

“La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà alcuna ordinanza sanitaria. Inoltre, Arpa Lazio ha monitorato le centraline e il sistema è sotto monitoraggio: non ci sono emergenze. Ci sentiamo di rassicurare, ma continua il monitoraggio”.

(ANSA) - "Al momento Arpa ha comunicato che i livelli sono tutti all'interno dei valori ordinari". Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. "Lanciamo un messaggio rassicurante - ha aggiunto - Stiamo lavorando tutti insieme per prevenire e superare ulteriori criticità sia a livello ordinario che per il periodo natalizio, quando ci sarà un picco. C'è già una cabina di regia tecnica che sta lavorando sul ciclo di gestione dei rifiuti che fino a oggi venivano portati qui".

(ANSA) - Gli accertamenti tecnici che verranno disposti dalla procura di Roma sul rogo che ha interessato il Tmb Salario puntano a cercare di chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme. Al momento non si esclude alcuna pista dal fenomeno dell'autocombustione a quella legata ad un atto doloso o di sabotaggio. In queste ore sono stati ascoltati dai carabinieri i vigilantes che erano in servizio la scorsa notte.

(ANSA) - La Procura di Roma indaga per disastro colposo in relazione all'incendio che ha interessato il Tmb Salario. I magistrati di piazzale Clodio attendono le informative delle forze dell'ordine intervenute dopo la prima segnalazione fatta dai vigilantes che operano presso la struttura e che è giunta intorno alle quattro di questa mattina. Non è escluso che i magistrati possano ipotizzare anche il reato di danneggiamento seguito da incendio. Gli inquirenti procederanno al sequestro parziale della struttura che è comunque totalmente inagibile.

La procura inoltre darà delega ai vigili del fuoco ad effettuare una serie di analisi sia sulla Foss (parte di umido resa inerte) e sul Cdr (combustibile da rifiuti) per verificare lo stato sul trattamento. Nel caso dovessero emergere elementi anomali, i pm potrebbero valutare l'affidamento di una perizia. Campionamenti, comunque, verranno effettuati anche sul "talquale", rifiuti indifferenziati.

(ANSA) - "L'incendio all'impianto pubblico di Ama per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani di Roma, interrompe seppur temporaneamente, il corretto flusso della gestione della Capitale d'Italia. Questo accade alla vigilia delle festività natalizie, uno dei periodi di crescita della produzione dei rifiuti urbani. Impianti come quello di Roma ad esempio selezionano e essicano ulteriormente i rifiuti indifferenziati, riducendone la massa che va a smaltimento finale. Per questo va accolto immediatamente l'appello di Virginia Raggi affinchè il Lazio e altre Regioni d'Italia aiutino temporaneamente la Capitale".

Lo dichiarano Ilaria Fontana e Paola Nugnes capigruppo della Commissione Ambiente di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle insieme ad Alberto Zolezzi, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle Camera.

"Agli inquirenti spetta ora chiarire le origini del rogo. Se fosse stabilita l'origine dolosa, si tratterebbe di un attacco al cuore dello Stato dal momento che riguarda la sua Capitale. Registriamo che dall' estate 2015 ad oggi sono scoppiati in tutta Italia oltre trecento roghi in impianti di stoccaggio, trattamento-selezione, riciclo. E' la cosiddetta 'guerra dei rifiuti' che denunciammo oltre tre anni fa portandola all'attenzione della Commissione Ecomafie.

Adriano Botta per http://espresso.repubblica.it/

L'Espresso aveva lanciato l'allarme nel suo ultimo numero, quello uscito domenica 9 dicembre e ancora in edicola:

http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/12/11/news/tmb-salario-la-storia-dell-impianto-che-appesta-il-municipio-nell-indifferenza-del-campidoglio-1.329342

L’impianto del Tmb di via Salaria 981, a Roma, era un concentrato di illegalità e violazioni delle norme che pretendeva l'immediato interessamento della utorità, per evitare disastri sanitari.

Invece nella notte tra il 10 e l'11 dicembre il Tmb è andato a fuoco , provocando una nube tossica che interessa tutta la parte nord della capitale.

Costruito nel 2011 in un’area che non doveva essere autorizzata, a meno di cento metri dalle case e da un asilo nido (che questa mattina è stato chiuso per via della nube tossica), negli ultimi anni - invece di essere dismesso come più volte promesso - ha aumentato nel tempo la quantità di rifiuti: ormai ne arrivano quasi mille tonnellate al giorno, accumulandosi nella fossa fino al tetto, nel piazzale antistante, perfino nei camion di trasporto.

Da sette anni e mezzo gli abitanti sono prigionieri in casa: l’aria di tutta la zona è irrespirabile, un’onda tossica che mette insieme la puzza putrescente di una montagna di rifiuti con quella acida del biofiltro che dovrebbe trattare l’umido.

Due settimane fa era arrivata la relazione dell’Arpa Lazio: c’è scritto che

1. l’impianto non tratta i rifiuti ma piuttosto li accumula e li sposta;

2. non ha i requisiti per essere autorizzato;

3. etichetta rifiuti in modo scorretto;

4. produce più scarto che rifiuto lavorato;

5 fa trasferenza di rifiuti in modi completamente fuori norma;

6. i rifiuti che escono andrebbero ritrattati, tanto funziona male;

7. i rifiuti stazionano lì oltre qualunque tempo consentito;

8. non ricicla nulla, nemmeno i metalli;

9. non è stata fornita nessuna documentazione sull’impatto degli odori;

10. l’impatto sul territorio della putrescenza è almeno 4 volte più dei limiti;

11. moltissime attività di scarico e carico avvengono in modo illecito.

Così la dignità di vita di almeno 80 mila persone a Roma è stata calpestata, un pezzo di città è diventata una landa guasta, fino all'incendio che ha avvelenato tutta la parte nord della capitale.

Proprio domenica scorsa, su iniziativa del consigliere municipale Christian Raimo, i comitati contro il Tmb erano nella sede municipale di piazza Sempione 16 per raccogliere testimonianze e dare informazioni. Meno di tre giorni dopo è scoppiato l'inferno.

