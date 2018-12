REDDITO RATIONEM – LA TRASPARENZA DEI PARLAMENTARI È UN’ILLUSIONE RILASCIATA A RATE: CENTINAIA DI DEPUTATI E SENATORI DI TUTTI I PARTITI NON HANNO ANCORA CONSEGNATO LE PROPRIE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI – RENZI E BOSCHI, LICIA RONZULLI E MARIA ROSARIA ROSSI, MA PURE I “PURI” A CINQUE STELLE NON SONO DA MENO (NELL’ELENCO C’È PERSINO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA FICO): ECCO TUTTI I NOMI

Estratto dell’articolo di Carlo Tecce per “il Fatto Quotidiano”

La trasparenza in politica è spesso un' illusione oppure è rilasciata a rate e neanche si compie mai davvero, come per i redditi dei parlamentari. Per una legge del 1982 aggiornata ai tempi di internet da un decreto del 2013, i 945 deputati e senatori sono obbligati a depositare agli uffici per le prerogative e le immunità del Parlamento le dichiarazioni patrimoniali entro tre mesi dal giorno della proclamazione e poi a firmare una liberatoria per la pubblicazione sui portali di Camera e Senato. Questa legislatura, la numero diciotto, è cominciata a marzo: i termini, con qualche minima distinzione, sono scaduti. Eppure decine, anzi centinaia di parlamentari di partiti di maggioranza e opposizione - esclusi i componenti del governo, che subiscono più controlli - non hanno ancora consegnato i documenti e le pagine personali su internet sono spoglie.

(…) All' appello mancano, per Palazzo Madama, nomi illustri: Matteo Renzi, che nel 2017 era "soltanto" segretario del Pd; Licia Ronzulli, considerata nel cerchio magico di Berlusconi; Mariarosaria Rossi, altra esponente dei consiglieri dell' ex Cavaliere. Non pervenuti tanti Cinque Stelle, a partire da Rosa Silvana Abate, di professione avvocato, che apre l' elenco dei senatori.

Palazzo Madama ha informazioni più aggiornate e complete di Montecitorio, che arranca. Anche il pentastellato Roberto Fico, il presidente, non ha diffuso ancora la cosiddetta "documentazione patrimoniale", a differenza di Maria Elisabetta Alberti Casellati, la "collega" del Senato. Da Montecitorio fanno sapere che a giorni il vuoto sulla pagina di Fico del portale ufficiale sarà colmato e che si tratta di un errore tecnico, poiché il reddito del 2017 è uguale al 2016 e riguarda i compensi da deputato. Pure un vice di Fico, Fabio Rampelli di Fratelli d' Italia, è in ritardo e in affollata compagnia.

Non ci sono i documenti di Maria Elena Boschi, che ha trascorso la scorsa legislatura al governo e fino a giugno ha pubblicato le proprie schede sul sito di Palazzo Chigi. A Montecitorio la trasparenza sui redditi è molto parziale: assente per i forzisti Antonio Angelucci, Deborah Bergamini, Michela Vittoria Brambilla e tanti altri. Poi c' è il gruppo del Movimento, in cui troviamo il giovane Raphael Raduzzi, classe '91, consulente, relatore alla manovra in commissione Bilancio. (…)

