VIDEO - LO SPOT ELETTORALE PD CON RENZI IN BICICLETTA

Da www.quotidiano.net

Il leader del Pd Matteo Renzi testimonial dello spot elettorale. Lo rivela lui stesso, postando il videospot su Twitter con la raccomandazione: "Il #4marzo la sfida è importantissima. Non fermarti, adesso. #Avanti #pensaci".

Il video propone una discussione politica di famiglia in auto. Il padre, al volante, esclama: "Comunque, stavolta, il Pd non lo voto. Dimmi una sola cosa buona che ha fatto in questi anni". E subito moglie e figli elencano i motivi del voto, ovvero le cose fatte dai governi a guida dem, dall'eliminazione dell'Imu prima casa alle unioni civili, dagli 80 euro al bonus cultura per i 18enni, dalla legge contro il caporalato a quella per il 'dopo di noi'.

Il padre, esasperato, conclude fermandosi al semaforo: "Ho capito, basta! Comunque io il Pd non lo voto". Ed è qui che entra in scena Matteo Renzi, che in bici si affianca all'auto dell'elettore deluso, che nonostnte il clima tiene il finestrino abbassato: "Sicuro, sicuro? - chiede il leader dem facendo sobbalzare l'interlocutore - Pensaci". Chissà se l'avrà convinto...

VIDEO - AGNESE RENZI SFRECCIA COL SUO PASS PER LA ZTL FIORENTINA

Angelo Scarano per www.ilgiornale.it

matteo renzi meme socialisti gaudenti

Agnese Landini, moglie di Matteo Renzi, circola per le strade di Firenze senza problemi, transitando in aree pedonali, corsie preferenziali e Ztl, oltre che parcheggiare gratuitamente praticamente ovunque (guarda le foto).

Lo denunciano gli esponenti di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli - candidato alla Camera in Toscana - e Francesco Torselli - capogruppo in Consiglio comunale -, secondo cui il Comune di Firenze, "razie ad un'autorizzazione richiesta direttamente dal sindaco Dario Nardella", ha concesso alla signora Renzi un pass che le permette di transitare praticamente ovunque.

l auto di agnese renzi nella ztl fiorentina

"È un vero e proprio schiaffo ai semplici cittadini: pretendiamo delle spiegazioni", dicono Donzelli e Torselli in una video-denuncia pubblicata su Facebook. Nel filmato (guarda il video) si vede l'auto di Agnese transitare nella corsia preferenziale di lungarno Diaz, che porta verso Ponte Vecchio. In una foto, invece la vettura è parcheggiata negli spazi a pagamento di via Gioberti.

l auto di agnese renzi nei parcheggi gratuiti

A riprova della vicenda, tra l'altro, i due mostrano le visure e i documenti ufficiali delle interrogazioni al Comune. E la lettera con cui la Società per i servizi alla strada di Firenze - che rilascia i contrassegni di accesso per i veicoli - specifica che fino al 2021 il contrassegno è utilizzabile per il "transito corsie e aree pedonali", ed è valido per la "sosta spazi residenti ztl–zcs e blu promiscui". E aggiunge che il permesso è stato rilasciato "su indicazione della segreteria del sindaco" per funzione "istituzionale-sicurezza" lo scorso 21 settembre 2017.

"Questa vicenda mette in luce ancora una volta l'arroganza della sinistra al potere: i suoi esponenti fanno la morale e poi sottobanco concedono privilegi soltanto agli amici, calpestando i diritti di tutti gli altri", attaccano Donzelli e Torselli, "Renzi spieghi perché sua moglie ha questo privilegio mentre i fiorentini non ce l'hanno. Nardella spieghi come mai lei ha chiesto che la moglie di Matteo Renzi abbia questo privilegio a Firenze".

