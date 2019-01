ADDIO BOERI: ARRIVANO I COMMISSARI PER INPS E INAIL. IL DECRETO QUOTA 100 INTRODURRÀ I CDA, COSÌ PER LA GIOIA DI SALVINI E DI MAIO SARÀ POSSIBILE RADERE AL SUOLO LA DIRIGENZA DEGLI ENTI CHIAVE PER LA RIFORMA DELLE PENSIONI E DEL REDDITO DI CITADINANZA - DAGOSPIA È IN GRADO DI MOSTRARE IN ANTEPRIMA IL TESTO DELLA RIFORMA