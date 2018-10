#ROMADICEBASTA - CITTADINI E COMITATI DI QUARTIERE SI PREPARANO AL DOPO RAGGI: SABATO 27 OTTOBRE, A PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO ALLE 10,30, MANIFESTAZIONE CONTRO IL DEGRADO IN CITTA' - LA SINDACA TRA UN MESE POTREBBE ESSERE CONDANNATA PER FALSO NEL CASO DELLA NOMINA DI RENATO MARRA... - VIDEO

ROMA PER TUTTI, TUTTI PER ROMA

TUTTI PER ROMA - ROMA PER TUTTI

Da http://www.tgcom24.mediaset.it

tutti per roma roma per tutti

Un video, un hashtag, una manifestazione partita dai social. Il 27 ottobre, alle 10.30, avrà luogo un sit-in di protesta in piazza del Campidoglio a Roma, davanti alla sede del Comune. L'evento è organizzato dal gruppo Facebook "Tutti per Roma, Roma per tutti", che radunerà i suoi iscritti "per dire basta al degrado della Capitale" in una manifestazione che "non ha colore politico". Sul web gira un video di denuncia di alcuni episodi avvenuti a Roma, tra cui l'incendio di un autobus, accompagnato dalla presentazione della manifestazione e dall'hashtag #romadicebasta.

tutti per roma roma per tutti degrado a roma bus in fiamme degrado a roma monnezza degrado a roma buche tutti per roma roma per tutti degrado a roma buche in citta degrado a roma buche in citta degrado a roma albero sull auto degrado roma degrado roma degrado a roma autobus nell acqua