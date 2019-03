L’ARIA CHE TRIA - MENTRE IL MINISTRO VOLERÀ PRESTO DA SOLO IN CINA (E A SINGAPORE) A ROMA SI SCHIERANO LE PEDINE CHE CONTANO: ALLA CORTE DEL MEF STA PER APPRODARE GAETANO CAPUTI STIMATISSIMO DA GIANCARLO GIORGETTI. CAPUTI È GIÀ STATO IL POTENTE CAPO DEL LEGISLATIVO AL MEF CON GIULIO TREMONTI PER POI PASSARE ALLA CONSOB COME SEGRETARIO GENERALE...

Marco Antonellis per Dagospia

tria

Se Gigino Di Maio vola in America (ha fatto di tutto per andare prima di Salvini perché la "competition" tra i due si è estesa anche a chi andrà a baciare per primo la pantofola a stelle e strisce) il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sara' il 25 e 26 marzo in visita ufficiale a Singapore dove incontrera' il direttore dell'Autorita' monetaria, il ministro delle Finanze e i vertici dei Fondi sovrani Gic e Temasek, oltre al Board della Camera di commercio e ad esponenti di rilievo della comunita' italiana.

Il 27 marzo poi il ministro partecipera' al Boao Forum for Asia a Haikou, in Cina, dove avra', nella mattina, un bilaterale con il ministro delle Finanze cinese.

GAETANO CAPUTI

Nel frattempo però dalle parti di Via Venti Settembre a Roma gira con insistenza l'indiscrezione che Gaetano Caputi (molto amico del nuovo capo di gabinetto del Ministro Tria nonchè del potentissimo Giancarlo Giorgetti al quale non sarebbe affatto dispiaciuto vederlo addirittura alla Presidenza della Consob) sia stato scelto come esperto da affiancare all'ufficio del viceministro leghista Massimo Garavaglia. Insomma la Lega di Matteo Salvini vuole far sentire il fiato sul collo al Ministro Tria. E non è un caso che il Capitano leghista proprio ieri abbia sparato a zero contro il Mef e il suo Ministro: "Ci sta mettendo troppo tempo per i miei gusti a rimborsare i risparmiatori truffati dalle banche. I risparmiatori non possono aspettare i tempi e i modi dell'Europa. E' Tria che deve firmare!".

giulio tremonti (2)

Gaetano Caputi, per la cronaca, è già stato il potente capo del legislativo al Mef con Giulio Tremonti per poi passare alla Consob come segretario generale. Inoltre, negli anni al Mef Caputi è stato uno dei più stretti collaboratori di Vincenzo Fortunato che, da qualche anno, è tornato a fare l'avvocato.

giancarlo giorgetti matteo salvini salvini tria