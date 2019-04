1 apr 2019 08:21

E’ CAMBIATO IL VENTO IN TURCHIA - ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, ERDOGAN PERDE ANKARA E ISTANBUL - A LIVELLO NAZIONALE, LA COALIZIONE DI GOVERNO RESTA SOPRA IL 50%, MA IN CALO - L’AKP DI ERDOGAN È ANCORA IL PRIMO PARTITO CON CIRCA IL 45% DEI VOTI MA LE OPPOSIZIONI AVANZANO: PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA TURCA, UN CAPOLUOGO DI PROVINCIA (TUNCELI) SARÀ GUIDATO DA UN COMUNISTA