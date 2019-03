L’ITALIA E’ IL PAESE CHE AMAI – BERLUSCONI BARCOLLA MA NON MOLLA: “COME 25 ANNI FA, NOI DI FORZA ITALIA SIAMO ANCORA INDISPENSABILI. PURTROPPO GLI ITALIANI NON HANNO ANCORA CAPITO NULLA”. ECCO PERCHE’ – L’ATTACCO AI 5 STELLE (“COMUNISTI DA STRADA”) E A TOTI ("PAZIENZA FINITA"), LE CRITICHE ALLA LEGA: "DI MAIO FA FINTA DI ESSERE SOTTOMESSO A SALVINI, INVECE SI PRENDE LA SOSTANZA E LASCIA AL CARROCCIO SOLO LA FORMA E LE APPARENZE” - E TAJANI...- VIDEO

«Come 25 anni fa siamo ancora noi di Forza Italia indispensabili, i soli continuatori della tradizione cristiana, della cultura liberale, sostenitori del libero mercato, dell’impresa del lavoro, noi garantisti. Noi oggi in Italia, anche come membri orgogliosi del Ppe, siamo solo noi, eredi, di chi ha dato un sistema di civiltà che è il migliore mai visto ». Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, concludendo i lavori dell’assemblea degli eletti azzurri.

Berlusconi non pensa affatto che Forza Italia sia al tramonto, anzi: «Siamo stati e saremo la spina dorsale del centrodestra in Italia e in Europa», dice, e quando legge sulla stampa una versione diversa si chiede «com’è possibile che ci siano tanti stupidi che non sappiano guardare nemmeno in superficie quale sia la realtà».

E dal palco del palazzo dei Congressi lancia nuove stoccate ai Cinque Stelle: «In vecchiaia sono diventato forse più saggio, forse più moderato, ma adesso posso dirlo con franchezza che non è stata colpa mia e nostra» per non aver raggiunto il 52 per cento per governare il paese «ma degli italiani che non hanno capito nulla, che non ci hanno dato il voto e apprezzato quello che di buono abbiamo fatto». Gli stessi, aggiunge, «che ancora oggi non hanno capito i rischi a cui stanno esponendo loro stessi e i lori figli votando chi, parlo dei 5stelle, si dichiara `comunisti da strada´». E non risparmia critiche alla Lega: «Non possiamo lasciare il governo in mano a questi signori. Il governo è purtroppo prevalentemente nelle mani dei Cinque Stelle: Di Maio, ottimo comunicatore, fa finta di essere sottomesso a Salvini, invece si prende tutta la sostanza e lascia alla Lega solo la forma e le apparenze».

La fiducia di Tajani

Nessuna sfiducia, dunque. Come aveva già fatto intuire poco prima il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, dettando la linea di Forza Italia dal palco del Palazzo dei congressi dell’Eur, dove si tiene l’assemblea. «Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte, in nessuna città, in nessuna Regione: siamo nati 25 anni fa e continueremo a esistere. Siamo noi e Silvio Berlusconi ad aver inventato il centrodestra e rimeniamo protagonisti della coalizione in Italia come in Europa».

I sondaggi

Silvio Berlusconi chiude la convention di Forza Italia

La fiducia di Tajani nel leader è irremovibile, e fa presagire che Silvio Berlusconi, che parlerà al termine dei lavori, potrebbe confermare la sua candidatura alle prossime elezioni europee, nonostante i problemi di salute. «I sondaggi ci dicono che possiamo tornare ad avere cifre importanti, ma dobbiamo crederci, per primi noi stessi- dice Tajani- Non andiamo in giro, a destra o a sinistra: siamo felici di stare dove stiamo, sempre sotto la stessa bandiera da 25 anni, con il nostro grande leader che non ha mai mollato e non mollerà mai».

