L’UMORALE DELLA STORIA – GRILLO SUGGERISCE AGLI INGLESI DI NON FARE UN SECONDO REFERENDUM SULLA BREXIT, CHE POI È LA POSIZIONE DEL SUO AMICO ULTRACONSERVATORE FARAGE – MATTIA FELTRI: “IL POPOLO INGLESE È PENTITO, MA IL PIÙ PENTITO DOVREBBE ESSERE CAMERON, PERCHÉ NON POTEVA NON SAPERE CHE NOIALTRI DEL POPOLO CI FACCIAMO TRAVOLGERE DA SIMPATIE E ANTIPATIE, CAMBIAMO IDEA FACILMENTE E ARDIAMO DAL DESIDERIO DI DELIBERARE SU QUESTIONI DI CUI IGNORIAMO I CONFINI E LE CONSEGUENZE”

1 – GRILLO: GIUSTO DIRE ADDIO ALL' UNIONE

Jacopo Iacoboni per “la Stampa”

GRILLO E FARAGE

Mentre Di Maio e Di Battista provano a inscenare qualcosa per una campagna elettorale per le europee che contenga almeno un po' la forza euroscettica di Matteo Salvini, Beppe Grillo, senza tanti giri di parole, in un' intervista a Sky Uk ha detto testualmente agli inglesi: «Non siate ciechi alle opportunità oltre l' Unione Europea». «Non fate un secondo referendum».

david cameron con larry il gatto di downing street

Che è poi la posizione degli amici ultraconservatori inglesi del Movimento, da Nigel Farage (che ieri al Parlamento Ue ha detto: «Un secondo referendum è chiaramente quello che l' Ue vuole. Ma se si farà, lo vinceremo»), a Arron Banks. Ps: l' anchorman di Sky Uk presenta così Beppe Grillo: «Italy' s top anti-Eu politician, il principale politico italiano contro l' Unione europea»: «Grillo dice che la Brexit deve esserci». Bello chiaro, senza le tante ambiguità del suo Movimento.

2 – SUFFRAGIO UMORALE

Mattia Feltri per “la Stampa”

manifestazioni contro la brexit 1

David Cameron non ci aveva capito nulla. La prima volta, per dimostrarsi uno del popolo e vincere le elezioni, promise di trasformare in legge le due proposte più votate. Bene: una era la reintroduzione della pena di morte, l' altra l' espulsione di tutti gli immigrati. E a Cameron non restò che far finta di nulla. Ma ci ricascò, e affidò al suffragio universale la permanenza o l' uscita della Gran Bretagna dall' Unione europea.

theresa may

Siccome lui era per la permanenza e perse, gli toccò dimettersi e ritirarsi a vita privata (lì sono seri). Non si è suicidato solo lui, si sono suicidati in tanti: se si rivotasse oggi, dicono i sondaggi, e lo confermano da parecchi mesi, il risultato si ribalterebbe. Il popolo è pentito, ma il più pentito dovrebbe essere Cameron, perché non poteva non sapere che noialtri del popolo siamo umorali, suggestionabili, ci facciamo travolgere da simpatie e antipatie, cambiamo idea facilmente e ardiamo dal desiderio di deliberare su questioni di cui ignoriamo i confini e le conseguenze. Come, appunto, Brexit dimostra.

grillo farage

Lo si dice siccome, in amor di democrazia, il nostro Parlamento sta introducendo il referendum propositivo per cui, se un quarto degli aventi diritto dice di sì, la proposta diventa legge. Fra qualche tempo (per fare un esempio forse spropositato, ma neanche troppo, e di sicuro lampante) potremmo essere chiamati a pronunciarci sul ripristino del patibolo, oltretutto una delle ideuzze da fine pacchia della Lega, e già ora apprezzata da un terzo degli italiani. Ricordate Norberto Bobbio? «Nulla rischia di uccidere la democrazia più che l' eccesso di democrazia».