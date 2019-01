SALVINI, IL PULCINO PIO! - SU ''CHI'' LE FOTO DEL VICEPREMIER CHE PRIMA PREGA IN CHIESA (CON LA GIACCA DELLA POLIZIA) POI PER STRADA INCROCIA OLIVIA PALADINO, LA FIDANZATA DEL PREMIER CONTE, FA FINTA DI NULLA E GUARDA DRITTO DAVANTI A SÉ. SARÀ SOLO DISTRAZIONE?

Il settimanale “Chi” pubblica in esclsuiva laa sequenza che documenta il momento di preghiera del vicepremier Matteo Salvini, 45 anni, nella chiesa di Santa Maria In Via, dove si trova la Madonna del Pozzo che, dal 1256, è meta di pellegrinaggi. Questa chiesa è considerata una piccola Lourdes nel cuore della Capitale. Matteo Salvini (che , in quanto ministro degli Interni ama indossare il giubbotto della Polizia) uscito dalla chiesa si mette a telefonare e incrociando per caso Olivia Paladino, fidanzata del premier Giuseppe Conte, fa finta di nulla e guarda dritto davanti a sé. Sarà solo distrazione?

