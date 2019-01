SALVINI VUOLE PRENDERSI TUTTI I MERITI DELL'ARRESTO DI CESARE BATTISTI? A PALAZZO CHIGI SCATTA L'ALLARME ROSSO E SI DECIDE PER LA CONFERENZA A TRE. ANCHE DI MAIO E DI BATTISTA NON CI STANNO E PER RIPICCA ORGANIZZANO IN FRETTA E FURIA IL VIAGGIO A SORPRESA A STRASBURGO - MA L'ARRIVO IN ITALIA DEL TERRORISTA ROSSO È MANNA DAL CIELO PER SALVINI IN VISTA DELLE EUROPEE. E STA PURE PER ARRIVARE LA SEDE ROMANA DELLA NUOVA LEGA TRICOLORE

Marco Antonellis per Dagospia

E' dall'altra notte che il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini non sta più nella pelle. Da quando cioè cominciavano a giungere da oltreoceano i primi "segnali" che ormai era fatta. "Anche se in questi casi le certezze non esistono, si aveva sentore che la fuga di Cesare Battisti stesse volgendo al capolinea" racconta chi è vicino al Capitano. E bisognava tenersi pronti. Cosa che è stata fatta senza indugio perché "dopo le polemiche della scorsa settimana sui migranti che hanno costretto Matteo ad un repentino dietrofront, l'arrivo in Italia del latitante lo rilancia appieno come uomo forte della maggioranza di governo".

Ecco perché il Capitano leghista non ha mollato di un millimetro ed anzi, sta facendo di tutto per oscurare gli altri, a cominciare dal Premier Conte. E gli alleati? Costretti ad inseguire, tanto da indurre i leader pentastellati Di Maio e Di Battista a lanciare in fretta e furia un'iniziativa a sorpresa, l'odierno viaggio in macchina fino a Strasburgo. Un modo per provare a togliere spazio mediatico al trionfatore del giorno, Matteo Salvini.

Non hanno perso tempo nemmeno dalle parti di Palazzo Chigi dove lo staff di Casalino ha pensato bene di "ingabbiare" il Capitano leghista con una conferenza stampa a tre insieme al Premier Conte e al Ministro della Giustizia Bonafede. Insomma, l'imperativo è marcare stretto Salvini. Niente fughe in avanti, niente uomini soli al comando, deve essere la vittoria di tutto il governo e non soltanto di qualcuno.

Intanto, però, Dagospia rivela che sono finalmente maturi i tempi per la nascita della prima sede leghista nella Capitale. È prevista in tempi brevissimi la firma del contratto di locazione per avere spazi adeguati in una zona centrale della città. Anche la Raggi è avvisata.

