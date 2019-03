28 mar 2019 10:45

SAVONA NON PERDONA – SALTANO LE PRIME TESTE ALLA CONSOB: VIA IL SEGRETARIO GENERALE GIULIA BERTEZZOLO, EX BRACCIO DESTRO DI MARIO NAVA – AL SUO POSTO SAVONA VUOLE PORTARSI IL SUO CAPO DI GABINETTO AL MINISTERO DEGLI AFFARI EUROPEI CARLO DEODATO – IL DIRETTORE GENERALE, IL VICE E IL CAPO DEI LEGALI: LE CARICHE IN SCADENZA – CHE CI FANNO NAVA, IL SUO SUCCESSORE E MASSIMO GARAVAGLIA TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE A UN CONVEGNO A MILANO?