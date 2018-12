7 dic 2018 17:24

SCALA SAUDITA - DOPO IL SALVATOR MUNDI DI LEONARDO, MOHAMMED BIN SALMAN SI VUOLE PAPPARE ANCHE IL TEATRO? “INFILTRATO” TRA GLI INVITATI DELL’''ATTILA'' C’E’ IL SUO BRACCIO DESTRO, IL PRINCIPE BADER, SUO COMPAGNO DI CLASSE, L’UOMO DELLA TRATTATIVA PER L’OPERA DI LEONARDO MANDATA AL MUSEO DI ABU DHABI (MA NON ANCORA ESPOSTA), INCARICATO DI TRASFORMARE ARABIA SAUDITA ED EMIRATI IN METE TURISTICHE - MA MATTARELLA LO SA CHE IN SALA C’E’ L’AMICO DEL PRESUNTO MANDANTE DELL’OMICIDIO KHASHOGGI?