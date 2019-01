20 gen 2019 16:50

SCALDA I MOTORI, FABIO FAZIO. STASERA A ‘’CHE TEMPO CHE FA’’ CI SARÀ OSPITE ALESSANDRO DI BATTISTA – NELL’ATTESA "FABIOLO" SPARA A ZERO CONTRO SALVINI, VIA TWITTER, SULL'ENNESIMA STRAGE DI MIGRANTI NEL MEDITERRANEO. "NON POSSIAMO PIÙ FAR FINTA DI NON VEDERE. DI NON SAPERE. UN GIORNO DOVREMO RENDERE CONTO DI QUESTI MORTI INNOCENTI. DI CIASCUNO DI LORO"