LA COMMISSIONE EUROPEA HA APPROVATO LA RICHIESTA DI FRANCIA E GERMANIA DI ESAMINARE L'ACQUISIZIONE DI STX DA PARTE DI FINCANTIERI: "RISCHIA DI NUOCERE ALLA CONCORRENZA"

La Commissione europea ha approvato la richiesta di Francia e Germania di esaminare la proposta di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique (già Stx France) da parte di Fincantieri. Per la Commissione l'operazione "rischia di nuocere alla concorrenza a livello europeo e mondiale".

Il progetto di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri, pur essendo una grossa operazione, non raggiunge le soglie di fatturato previste dal regolamento Ue in materia di concentrazioni per le operazioni che devono essere notificate alla Commissione a causa della loro dimensione europea. Il progetto è stato però notificato in Francia e in Germania.

PARIGI - Le autorità francesi hanno presentato una domanda di rinvio, in virtù di una norma del regolamento sulle concentrazioni che permette a uno o più Stati membri dell'Ue di chiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che, pur non avendo una dimensione europea, incide sugli scambi all'interno del mercato unico e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nei territori degli Stati membri che presentano la richiesta.

BERLINO - La Germania si è associata alla richiesta di rinvio trasmessa dalla Francia. Sulla base degli elementi forniti dalla Francia e dalla Germania, e fatti salvi i risultati dell'indagine, la Commissione ritiene che l'operazione possa nuocere in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale, in particolare per quanto riguarda il mercato mondiale delle navi da crociera.

UE - L'esecutivo Ue ritiene di essere l'autorità più idonea a valutare i potenziali effetti transfrontalieri dell'operazione. Di conseguenza, l'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri sarà esaminata nella sua integralità da parte della Commissione, che intende ora chiedere a Fincantieri di notificare l'operazione.

2 – FRANCIA E GERMANIA CONTRO L’ITALIA SU FINCANTIERI-STX. E BRUXELLES SI METTE ALL’OPERA…

Michelangelo Colombo per www.startmag.it

Parigi e Berlino uniti contro Roma. I governi di Francia e Germania si mettono di fatto di traverso rispetto ai progetti del gruppo italiano Fincantieri in Francia. E Bruxelles immediatamente si mette all’opera. Ecco tutti i dettagli.

CHE COSA HA COMUNICATO OGGI LA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione europea mette sotto esame l’acquisizione di Chantiers de l’Atlantique (ex Stx) da parte di Fincantieri. A comunicarlo è lo stesso esecutivo Ue che ha accolto la domanda presentata dalla Francia e dalla Germania che la invitavano a esaminare la proposta di acquisizione di Chantiers de l’Atlantique da parte di Fincantieri alla luce del regolamento sulle concentrazioni. Secondo la Commissione di Bruxelles «l’operazione rischia di nuocere alla concorrenza a livello europeo e mondiale».

ECCO PERCHE’ FRANCIA E GERMANIA VOGLIONO INTRALCIARE FINCANTIERI

Sulla base degli elementi forniti dalla Francia e dalla Germania, e fatti salvi i risultati della sua indagine esaustiva, la Commissione Ue ritiene che l’operazione «potrebbe nuocere in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale, in particolare per quanto riguarda il mercato mondiale delle navi da crociera».

LA RICHIESTA DELLA FRANCIA

La comunicazione odierna di Bruxelles chiarisce che la Francia ha presentato alla Commissione una “domanda di rinvio” che “permette a uno o più Stati membri di chiedere” all’Antitrust europea “di esaminare una concentrazione che, pur non rivestendo una dimensione europea, incide sugli scambi all’interno del mercato unico e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nei territori degli Stati membri che presentano la richiesta. La Germania si è associata alla richiesta di rinvio trasmessa dalla Francia”.

CHE COSA FARA’ LA COMMISSIONE DI BRUXELLES

La Commissione ha tenuto per sé l’esame integrale dell’acquisizione, ritenendo di “rappresentare l’autorità più idonea a valutare i potenziali effetti transfrontalieri dell’operazione”.

IL TWEET SIGNIFICATIVO DI CROSETTO, GIA’ SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA

Guido Crosetto

@GuidoCrosetto

L’UE, su richiesta di Francia e Germania, deciderà se l’acquisizione di Stx da parte di FINCANTIERI può nuocere alla concorrenza europea e mondiale. Invece Airbus va bene così com’è, padrona assoluta in EU e oligopolista nel mondo. Ma AIRBUS è franco-tedesca. ?Governooo?