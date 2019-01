MENO PD, MEGLIO È - IL CAMBIO DEL SIMBOLO VALE ALMENO DUE PUNTI IN PIÙ PER I DEMOCRATICI: ECCO SPIEGATA LA MOSSA DI ZINGARETTI CHE VUOLE UTILIZZARE LE ELEZIONI EUROPEE PER LANCIARE LA RISCOSSA DEL PARTITO, PUNTANDO ALMENO AL 20% - PER LE FUTURE CANDIDATURE SI CERCA ANCHE TRA GLI "EROI NORMALI" DI MATTARELLA - QUEI RAPPORTI TRA IL CAPO DELLO STATO E DARIO FRANCESCHINI...