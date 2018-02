SEPARAZIONE POLITICA AL ''FATTO'' – GRAFICA VENETA VENDE ALLA TESTATA IL PROPRIO 4% - MOTIVO? LA CANDIDATURA CON FORZA ITALIA DI FABIO FRANCESCHI, PRESIDENTE DELLA “GRAFICA VENETA”, AZIONISTA DEL GIORNALE – L’AZIENDA EDITORIALE CONTINUERA’ A PUBBLICARE I LIBRI DEL QUOTIDIANO DI TRAVAGLIO

La Società Editoriale Il Fatto comunica che il giorno 14 febbraio presso lo studio notarile Paone si è chiusa l' operazione di acquisizione di azioni proprie da parte dell' editoriale. L' azionista Grafica Veneta, rappresentata dall' amministratore delegato Giorgio Bertan, ha infatti ceduto la propria quota del 4% alla Società Editoriale Il Fatto, rappresentata dall' amministratore delegato Cinzia Monteverdi.

L' uscita di Grafica Veneta è da ricondurre alla recente candidatura politica di Fabio Franceschi. L' operazione si è chiusa di comune accordo tra le parti in quanto entrambe hanno ritenuto le rispettive posizioni difficilmente conciliabili. La candidatura politica, in qualsiasi partito, di un azionista della Società Editoriale non è compatibile con i principi fondamentali di libertà d' informazione ai quali Il Fatto Quotidiano si ispira fin dalla nascita.

Ugualmente per il presidente di Grafica Veneta, Fabio Franceschi, era opportuno portare a compimento l' uscita dall' Editoriale per consentirgli di proseguire il proprio percorso politico senza conflittualità alcuna e nel pieno e reciproco rispetto delle scelte e opinioni. I tempi e modi nei quali è stato possibile completare l' uscita dalla compagine sociale di Grafica Veneta hanno dato ulteriore conferma degli ottimi e corretti rapporti instaurati negli anni fra le aziende e le persone che le dirigono.

Cinzia Monteverdi tiene infine a precisare che l' uscita di Grafica Veneta non modifica i rapporti di collaborazione tra le parti, essendo l' azionista cedente nota impresa leader nel settore della stampa e della rilegatura e a oggi fornitore della Editoriale Il Fatto per la stampa dei libri con marchio PaperFIRST. Grafica Veneta dunque continuerà a essere un valido fornitore per l' alta qualità dei servizi offerti sempre dimostrata.