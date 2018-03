IL SESTINO E' SCRITTO NELLE STELLE - GIACOMONI, IL "PASSATELEFONO" DEL CAV, NON E' SOLO UN PARLAMENTARE E BRACCIO DESTRO DI SILVIO, MA PURE CONSULENTE FINANZIARIO DI BANCA MEDIOLANUM. DAL 1994 LAVORA PER L’ISTITUTO DI CREDITO DI DORIS, DI CUI FINIVEST E’ IMPORTANTE AZIONISTA

Nello scintillante ritratto di Sestino Giacomoni pubblicato oggi su “Il Messaggero” a firma del bravo Mario Ajello si descrive in toni entusiastici il braccio destro di Silvio Berlusconi e la sua carriera di deputato a 39 anni, successo “maturato nella discrezione e con uno stile signorile che non guasta mai”. Nell’aulica prosa, però, manca una notizia fondamentale per capire Giacomoni, capolista nel Lazio 1 e Lazio 2, da dove arriva e cosa fa ancora oggi.

Il Registro Imprese spiega che Giacomoni è titolare firmatario dell’impresa individuale che ha il suo nome costituita il 14 maggio del 2012 e che svolge l’attività di “promotori finanziari”. In effetti con delibera 392 del 5 aprile dello stesso anno Giacomoni è iscritto all’Albo di quelli che oggi si chiamano “consulenti finanziari” e non più promotori. Tanto che sul suo profilo LinkedIn Giacomoni si descrive “consulente finanziario e vicepresidente della Commissione Finanze”.

Curiosamente aprendo il profilo LinkedIn Giacomoni alla voce di consulente finanziario, attività svolta dal 1994 al “present”, quindi tuttora e per 24 anni filati, si qualifica come “indipendente”. Ma l’Albo citato specifica che il braccio destro di Berlusconi è anche un consulente finanziario in piena attività per quella Banca Mediolanum di cui l’ex premier è azionista importante tramite Fininvest.

Giacomoni non se abbia a male se, prendendo spunto dal celebre slogan che fece la fortuna della banca ideata da quel genio di Ennio Doris, parleremo anche di “una carriera costruita attorno a te” per un politico che oggi dice che “la storia la scrive chi vince”. Bello sarebbe stato scriverla anche nei dettagli.