10 gen 2019 18:26

SI INFIAMMA LA POLEMICA NELLA RAI. DOPO LO SCONTRO SUI MIGRANTI CON CLAUDIO BAGLIONI, MATTEO SALVINI ATTACCA DI NUOVO IL CONTRATTO DI FABIO FAZIO: "GUADAGNA IN UN MESE QUELLO CHE IL MINISTRO GUADAGNA IN UN ANNO, PER ANDARE IN TV A FARE LO SHOW. MA NON FAREI MAI CAMBIO PER NULLA AL MONDO. NON MI INTERESSANO I QUATTRINI, NÈ GLI SHOW IN TV, MA PRETENDO RISPETTO"