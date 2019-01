SI SALVINI CHI PUO’ – IL PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO IN VERSIONE BOLDRINOVA SI SCHIERA APERTAMENTE CONTRO IL MINISTRO: "UNA SOCIETA’ SANA SALVA VITE UMANE IN MARE. SE NON CI RIUSCIAMO È UN TERRIBILE FALLIMENTO PER TUTTI NOI" – DI MAIO ACCUSA LA FRANCIA “CHE NON DECOLONIZZA” - SALVINI TIENE IL PUNTO E RIBADISCE CHE LA POLITICA ITALIANA SUI MIGRANTI NON CAMBIERA’ - LA 'JENA': “PORTI CHIUSI, CIMITERI APERTI”

La Jena per la Stampa

roberto fico

Porti chiusi, cimiteri aperti

2. FICO ACCUSA

Andrea Indini per il Giornale

In un momento difficile per il governo, chiamato in causa dalla sinistra per l'ennesima strage di disperati nel Mar Mediterraneo, è ancora una volta il presidente della Camera Roberto Fico a fare l'opposizione più netta alla linea dettata da Matteo Salvini per arginare l'immigrazione clandestina.

CONTE SALVINI DI MAIO BY SPINOZA

Gli è bastato un tweet in cui prendeva le distanze dalla linea dura dei porti chiusi per agitare nuovamente la folta schiera di grillini "di sinistra" che non tollerano l'alleanza con il leader leghista. "Salvare vite umane - ha scritto il grillino su Twitter - è quello che fa una società sana".

ROBERTO FICO DAL BARBIERE

L'ennesima strage di immigrati al largo della Libia, con ben 117 morti, scuote le istituzioni. Nonostante il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia espresso "profondo dolore" e il premier Giuseppe Conte si sia detto "scioccato" per la tragedia di ieri, Salvini ha ribadito che la politica del governo italiano non cambierà. "Il naufragio è la dimostrazione che se riapri i porti ritornano i morti. Cuori aperti per chi scappa dalla guerra ma porti chiusi per Ong e trafficanti", ha scandito il vicepremier leghista puntando il dito verso l'Unione europea e accusandola di lasciare l'Italia sola nella gestione di un'emergenza che dovrebbe essere affrontata tutti insieme (guarda il video). Sebbene all'interno del governo non siano sorti dei distinguo, a fare opposizione interna ci ha pensato (ancora una volta) Fico che mal tollera la deriva di destra che ha preso il Movimento 5 Stelle da quando si è alleato con la Lega. "Dolore, rabbia e tristezza - ha scritto in serata su Twitter - salvare vite umane è quello che fa una società sana. Se non ci riusciamo è un terribile fallimento per tutti noi".

migranti profughi

salvini DAVIDE CASALEGGIO E ROBERTO FICO