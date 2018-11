SIGH!, SOB!, CONSOB! - LA LEGA NON GRADISCE IL NOME DI MINENNA, CHE HA AVUTO IL VIA LIBERA DA DI MAIO. ANCHE TRA I 5 STELLE SI RICORDANO I PESSIMI RAPPORTI CON LA RAGGI QUANDO FECE L'ASSESSORE AL BILANCIO (E SE NE ANDÒ SBATTENDO LA PORTA) - NEL M5S SI È ALLORA FATTO IL NOME DI MASCIANDARO, ECONOMISTA BOCCONIANO, SICURAMENTE PIÙ 'MAINSTREAM', TANTO DA ESSERE STRONCATO DA LANNUTTI. MA LANNUTTI IN PASSATO STRONCAVA PURE MINENNA…

Michele Arnese per www.startmag.it

Sarà Marcello Minenna, dunque, il prossimo presidente della Consob? Il nome voluto dal Movimento 5 Stelle metterà d’accordo tutti per la successione a Mario Nava in Consob?

I dubbi non mancano nella maggioranza, non solo nella Lega di Matteo Salvini ma anche in alcuni ambienti del movimento capeggiato da Luigi Di Maio.

davide casaleggio luigi di maio marcello minenna

A caldeggiare il nome di Minenna, dopo il siluramento di Nava da parte di M5s e Lega, sono in particolare i parlamentari pentastellati Carla Ruocco ed Elio Lannutti. L’ok, comunque, è arrivato anche da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio.

luigi di maio elio lannutti

Eppure la candidatura di Minenna, anche all’interno dei Cinque Stelle, non appare granitica. C’è chi ricorda, ad esempio, i pessimi rapporti avuti da Minenna, da assessore al Bilancio del Comune di Roma, con il sindaco Virginia Raggi, con tanto di porte sbattute da Minenna. Indice di un carattere poco accomodante che ai più preoccupa.

E sui social, nella stessa base del Movimento, si ricorda come in passato quello che ora è uno dei suoi appassionati sponsors, ossia Lannutti, vergò un’interrogazione parlamentare come rappresentante dell’Italia dei Valori molto critica sul dirigente Consob.

neXt quotidiano@neXtquotidiano

Quando #Lannutti diceva che #Minenna era un raccomandato https://www.nextquotidiano.it/lannutti-minenna-consob/ …

14:19 - 2 nov 2018

Per non parlare dei dubbi che solcano i vertici del Carroccio, preoccupati della reazione negativa di aziende quotate e mondo della finanza per un candidato, Minenna, che in passato ha espresso posizioni non troppo gradite da banche e assicurazioni.

Repubblica ha ricordato il caso degli scenari probabilistici, voluti da Minenna nei prospetti informativi dei bond bancari per indicare la probabilità di perdere denaro in caso di investimento e poi cassati dai vertici della Commissione.

marcello minenna

Ma l’evoluzione di Minenna è in corso: è diventato da pochi giorni editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore e i primi due commenti sono finiti sulla prima pagina del giornale ora diretto da Fabio Tamburini.

In caso di mancato accordo sul nome di Minenna, anche in ambienti del Movimento 5 Stelle si avanza il nome di Donato Masciandaro, economista, bocconiano, esperto di politica monetaria, ben introdotto nel mondo bancario milanese ed editorialista da anni del Sole 24 Ore.

Il Foglio ha menzionato nei giorni un recente discorso tenuto da Masciandaro contro i populismi: “Perché i populisti attaccano le banche centrali? Primo perché sono banche, secondo perché le banche centrali sono istituzioni che hanno una visione di lunga durata mentre i populismi prediligono quella a breve e infine perché ne detestano l’autonomia sebbene questa sia garantita dai Trattati”.

E non è stato un caso che il grillino Lannutti ha sparato un tweet preventivo contro Masciandaro.

Elio Lannutti@ElioLannutti

Consob: nessun braccio di ferro sul presidente, nominato dal premier Conte, non certo da Visco, Bankitalia e dal potere dei m@nutengoli. Spero si possa fare presto,... https://www.msn.com/it-it/notizie/other/consob-braccio-di-ferro-m5s-lega-minenna-o-masciandaro/ar-BBPjL9I …

MASCIANDARO

21:21 - 4 nov 2018

Cosa faranno Salvini e Giorgetti? La Lega darà l’ok a Masciandaro? O preferirà sostenere un altro bocconiano ed esperto di finanza, come Alberto Dell’Acqua, secondo le cronache giornalistiche? Si vedrà.

Di certo nelle istituzioni, e fra i dirigenti di Bankitalia e Consob, c’è chi tifa per uno stallo politico per poter avanzare una candidatura non indicata dai partiti della maggioranza.

Fra i nomi graditi a livello istituzionale, come scritto da Start Magazine, c’è in pole position Magda Bianco, economista, per anni al servizio studi della Banca d’Italia e ora consigliere alla presidenza della Repubblica con Sergio Mattarella per la politica economica.

Di Maio e Salvini accetteranno un consigliere di Mattarella alla Consob?

MAGDA BIANCO