SILVIO, PERCHE’ LO FAI? BERLUSCONI SI CANDIDA PER EVITARE IL TRACOLLO DI FORZA ITALIA - IL CAV VOLEVA METTERE COME CAPILISTA I “QUATTRO MOSCHETTIERI” CARFAGNA-GELMINI-BERNINI E TAJANI MA POI HA CAPITO CHE COSÌ IL PARTITO RISCHIAVA LA DISFATTA E QUINDI HA DECISO DI SCENDERE NUOVAMENTE IN CAMPO, NONOSTANTE LA CONTRARIETA’ DELLA FIGLIA MARINA, PER SALVARE IL SALVABILE – LE MOSSE DI TOTI E IL “SILENZIO ASSORDANTE” DI SALVINI

Marco Antonellis per Dagospia

Silvio, perché lo fai? Se lo chiede con insistenza la figlia Marina (che lo ha saputo solo all'ultimo momento) e se lo chiede tutta la famiglia del sire di Arcore (compresi i vertici aziendali) ma soprattutto se lo chiedono in Transatlantico i parlamentari di Forza Italia. Perché al di là delle veline circolate ad arte in questi giorni dove si prefigurano chissà quali sfracelli o recuperi elettorali (persino i leghisti si mettono a ridere se gli parlate di una Forza Italia che guadagna 5 o 10 punti percentuali solo perchè scende in campo Silvio) la verità è che nessuno crede che Silvio Berlusconi possa portare chissà quale vantaggi a Forza Italia.

Anzi la realtà dei fatti è ben diversa da quella che la stampa mainstream sta tentando di accreditare. "Il punto è che Berlusconi scende in campo per salvare il salvabile, per limitare i danni ed evitare la disfatta di Forza Italia non per raggiungere chissà quali traguardi elettorali" spiegano dal partito. "Se il partito scendesse sotto l'8% sarebbe la fine". Avete capito bene: il tentativo è semplicemente quello di evitare il tracollo di Forza Italia a Maggio che comporterebbe la perdita di qualsiasi potere contrattuale nei confronti della Lega di Salvini (che è già pochino, peraltro) e la probabile scissione a favore del Carroccio che non aspetta altro. Insomma, per Berlusconi sarebbe la fine politica.

Non per niente in queste ore fa più notizia il "silenzio assordante" di Matteo Salvini che non la ri-discesa in campo di Silvio Berlusconi. Perchè come spiegano fonti azzurre di alto rango "Silvio vuole semplicemente salvare il salvabile del suo partito e delle reti Mediaset, terrorizzato e preoccupatissimo che prima o poi i grillini con la benedizione della Lega (che non vede l'ora di togliersi il Cav dalle scatole) gli facciano lo scherzetto sui tetti pubblicitari o sulle frequenze".

Non si poteva certo sperare di salvare Forza Italia dal tracollo elettorale con le candidature di Carfagna al Sud, Tajani al centro, Bernini nel Nord est e Gelmini nel nord ovest; questo infatti era lo schema inziale, quello senza il Cavaliere. Quindi meglio giocarsi il tutto per tutto e ridiscendere in campo, a dispetto della stessa famiglia che consiglia prudenza se non altro per l’età, così come anche Gianni Letta e Fidel Confalonieri.

"A Matteo Salvini non interessa assolutamente nulla della nuova discesa in campo di Berlusconi, anzi non l'ha nemmeno presa troppo bene e non sappiamo nemmeno se sarà disponibile a concedergli patti di desistenza (evitando così lo scontro diretto tra i due) per non distruggerlo elettoralmente" spiegano dalla Lega. "Da queste parti si aspetta solamente che Silvio esca finalmente di scena per riunificare il Centrodestra sotto le bandiere del Capitano e poi andare al voto, magari tra un anno e consumare la sfida finale con gli amici-nemici dei 5Stelle che a quel punto candiderebbero Ale Di Battista".

Nel frattempo la Lega punta sul rimpasto di governo, dove Salvini per il Carroccio del dopo europee starebbe pensando al Ministero dell'Economia (e stando ai primi abboccamenti i 5Stelle non farebbero resistenza).

Chi si sta dando molto da fare di questi tempi è come sempre Giovanni Toti, il vulcanico governatore della Liguria. Salvini e Giorgetti non negano che gli farebbe comodo averlo tra le proprie fila o magari alleato all'interno di una nuova formazione politica. Anche perché potrebbe portare con se parecchi parlamentari azzurri (ed è uno dei pochi in Forza Italia che stimano). Ma i tempi non sono ancora maturi, meglio aspettare la definitiva sconfitta del Cavaliere (quando sarà) e poi dividersi le spoglie (così si eviterà anche di subirne la collera). Tutto questo è esattamente quello che Silvio Berlusconi sta cercando di evitare con la sua ri-discesa in campo.

