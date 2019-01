SMEMORATI A 5 STELLE – INTERNET NON DIMENTICA: ECCO COSA DICEVANO DI MAIO E DI BATTISTA DEL DECRETO 'SALVABANCHE' DI GENTILONI – LUIGINO: "IL SUO PRIMO ATTO POLITICO? UN DECRETO PER TRASFERIRE 20 MILIARDI ALLE BANCHE ITALIANE", DIBBA: “I QUATTRINI PER LE BANCHE QUESTI IPOCRITI DI SINISTRA LI TROVANO IN 18 MINUTI” - PECCATO CHE PROPRIO GRAZIE AI 16 MILIARDI ACCANTONATI DA QUELLA LEGGE ORA IL GOVERNO GIALLOVERDE ABBIA SALVATO CARIGE… – VIDEO

1 – QUANDO DI MAIO ERA CONTRO IL SALVABANCHE

Da www.corriere.it

CARIGE

Il 7 gennaio, a tarda sera, il Consiglio dei ministri si è riunito a sorpresa per approvare il decreto che salva Carige e mette al riparo i risparmiatori che avrebbero rischiato di perdere tutto a causa della mancata ricapitalizzazione della banca che naviga in pessime acque.

alessandro di battista e luigi di maio sulle piste di moena 1

Il decreto può contare sui 16 miliardi accantonate dal «Salvabanche» del governo Gentiloni. L’8 marzo 2017, Di Maio attaccava così proprio Gentiloni: «Dopo le elezioni politiche del 2013 avete rieletto per la seconda volta lo stesso Presidente della Repubblica, che ci ha regalato a capo del Governo il giovane democristiano Letta, che passerà alla storia per aver trasferito in una sola notte 7 miliardi e mezzo di euro alle banche. Quella notte, mentre qui si votava in maniera illegittima quella legge, voi della maggioranza del Pd intonavate “bella ciao”.

DI BATTISTA DI MAIO

Roba da far accapponare la pelle. Letta lo avete usato anche per aumentare l’Iva al 23%, poi lo avete licenziato con uno #staisereno e avete insediato a Palazzo Chigi quello che tutti ricorderanno come il più bugiardo dei primi ministri italiani: Matteo Renzi…. Poi è arrivato lei Presidente Gentiloni. Il suo primo atto politico? Un decreto per trasferire 20 miliardi di euro alle banche italiane.

carige

Dopo 4 anni passati a dirci che non c’erano soldi per il reddito di cittadinanza, per le forze dell’ordine, per le imprese italiane, per il fondo per le disabilità, ha cacciato fuori dal cilindro 20 miliardi. Complimenti!»

2 – ECCO COSA DICEVA DI BATTISTA SUL DECRETO SALVABANCHE

Da www.lettera43.it

Di Maio Di Battista vacanze di natale

Ci sono delle contraddizioni fondamentali in seno al Movimento 5 stelle che nel 2017, con Di Maio e Di Battista, criticava il governo Gentiloni per il decreto Salvabanche ma che poi, nella tarda serata del 7 gennaio 2019, ha approvato con il governo Conte un decreto per impedire il fallimento di Carige dopo la mancata ricapitalizzazione finanziaria che metteva a rischio i soldi dei risparmiatori. «I quattrini per le banche d'affari e per le banche private questi ipocriti di sinistra che danno dei fascisti al Movimento 5 stelle li trovano in 18 minuti, tempo di un prelievo al bancomat».