UNO SPATARO NEL FIANCO DI BATTISTI - ''HA UCCISO E NON SI È PENTITO, GIUSTO CHE PAGHI''. IL MAGISTRATO, DA UN MESE IN PENSIONE, FU IL PRIMO AD AVER ARRESTATO BATTISTI NEL '79: ''ALL'INIZIO UNA CONDANNA PER BANDA ARMATA A 13 ANNI, MA POI CAPIMMO IL SUO COINVOLGIMENTO CON I PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO, E IL PERCHÉ AVEVANO MESSO NEL MIRINO SABBADIN E TORREGIANI…'' - VIDEO: L'INTERVISTA DI ''OPEN''

VIDEO - INTERVISTA AD ARMANDO SPATARO DI CHIARA PISELLI PER ''OPEN.ONLINE''

Estratti dall'intervista di Piero Colaprico per “la Repubblica”

https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2019/01/13/news/spataro_su_battisti_ha_ucciso_e_non_si_e_mai_pentito_anche_40_anni_dopo_e_giusto_che_paghi_-216496534/

ARMANDO SPATARO

Dottor Armando Spataro, lei ha catturato Cesare Battisti, terrorista dei Pac, e sono passati quarant' anni dal 16 febbraio 1979, quando avvengono gli omicidi di due negozianti, Pier Luigi Torregiani a Milano e Lino Sabbadin a Santa Maria di Sala, tra Mestre e Padova. Ora l' ex terrorista è stato preso: qual è il senso della pena oggi, a distanza di così tanti anni?

cesare battisti 6

«Citando il tempo che passa, sono anche 70 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani, che fa riferimento alla giustizia uguale per tutti e ai diritti delle parti offese. Venendo al caso concreto, Battisti è stato condannato in via definitiva per quattro omicidi, a due dei quali - il maresciallo Santoro e Udine e l' agente della polizia Campagna a Milano - ha partecipato materialmente, facendo il palo a quello di Sabbadin. Non abbiamo avuto modo di leggere, in questi anni, alcuna autocritica, solo accuse contro il sistema giudiziario italiano, tacciato del mancato rispetto delle garanzie, definito ingiusto perché lui era innocente e così via».

(…)

Cosa risponde a Gherardo Colombo, magistrato come lei di rilievo per la storia italiana, che dice che il carcere, così com' è, non serve a niente?

CESARE BATTISTI

«Stimo Colombo, gli sono amico, ma non sono d' accordo, anzi non si può neppure porre la domanda. Il carcere è finalizzato al recupero, ma non solo. Con il carcere si paga ciò che si è commesso, altrimenti vivremmo in società in cui una condotta illegale finirebbe per essere pensata come priva di conseguenze. Riflettiamo sui quattro decenni che ha trascorso semiparalizzato il figlio di Torregiani, e al dolore che accompagna altri parenti, con i quali ho avuto spesso occasioni di confronto. In nessuno ho letto sete di vendetta, ma di giustizia».

Lei, Spataro, prende per primo Battisti in zona Brera, nel giugno del '79. Come lavoravate?

IL MATRIMONIO DI CESARE BATTISTI

«Ero pubblico ministero con Corrado Carnevali, i giudici istruttori erano Pietro Forno e Giuliano Turone. Sino a quel momento, Battisti non era conosciuto come terrorista. Fu trovato nel covo di via Castelfidardo, che era pieno di armi e di documenti, che servirono nelle successive indagini. Nella prima condanna dell' 81, Battisti viene infatti condannato a 13 anni per banda armata e armi, mentre il suo livello emerge con il tempo».

E come?

«Grazie alla collaborazione di Pietro Mutti, terrorista, componente dei Pac. Parlò e scoprimmo così che Battisti apparteneva all' ala violenta dei Proletari armati per il comunismo. Avevano deciso di uccidere Sabbadin e Torregiani perché avevano sparato a dei rapinatori, il senso della rivendicazione era un "ma come vi siete permessi di reagire ai proletari che sono depredati dallo Stato?"».

CESARE BATTISTI

(…)

I nostri governi italiani potevano far di più per l' estradizione di Battisti?

«Rispetto alla Francia, vi è stata una passività incomprensibile, nel senso che non rammento proteste da qualsiasi governo. E la tanto citata dottrina Mitterrand prevedeva condizioni precise per l' accoglienza, di cui due inapplicabili per Battisti.

Bisognava non aver commesso reati di sangue e non essere condannato in via definitiva.

cesare battisti

Quanto a Lula, l' atteggiamento fu tiepido. Qualcuno sostenne che non dovevamo far l' amichevole Italia Brasile, ma non mi pare sia successo nulla, per altro giocammo e perdemmo 2 a 0».

armando spataro