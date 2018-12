LO SPREAD BTP-BUND APRE A 266 PUNTI, AI MINIMI DA SETTEMBRE, DOPO I PASSI IN AVANTI NELLA TRATTATIVA TRA GOVERNO E UE SULLA MANOVRA - LA “RESA” ALLE RICHIESTE DELL’EUROPA E’ LA VITTORIA DEL “PARTITO DEL COLLE”: MATTARELLA, ANCHE GRAZIE A MOAVERO E TRIA, HA SPINTO CONTE A TRATTARE FINO ALLO SFINIMENTO...

(ANSA) - Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 266 punti contro i 272 della chiusura di ieri sera ai minimi da fine settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,94%.

1 - LA VITTORIA DEL PARTITO DEL COLLE DECISIVI I TIMORI PER I MERCATI

Marco Conti per “il Messaggero”

Il terzo partito che compone la maggioranza è riuscito alla fine a convincere gli altri due che andare contro la Commissione Ue poteva significare sfidare gli investitori e alla fine pagare un prezzo ben maggiore dei sette miliardi tagliati a Reddito e Quota100. Al vertice di maggioranza, che ieri ha preceduto l' incontro Conte-Juncker c' erano tutti.

Con il padrone di casa Sergio Mattarella visibilmente soddisfatto per essere riuscito ad acquisire Giuseppe Conte nel gruppo dei realisti&responsabili inizialmente composto dai ministri Moavero e Tria, ma che in pochi mesi ha acquisito non solo la titolare della Difesa Trenta, ma anche il coriaceo Savona. D' altra parte il pranzo al Quirinale prima del Consiglio europeo è ormai una tradizione.

Ma ieri non si è parlato di Brexit, tema del Consiglio di oggi, quanto di quel 2,05% deciso la sera prima e divenuto ieri mattina 2,04% per accontentare gli scaramantici e quelli che «gli zeri non contano». Settimane di lavoro, continui richiami al rispetto degli impegni e alla difesa dei risparmi degli italiani, hanno alla fine prodotto una disponibilità impensabile dopo la notte del balcone. Ovviamente qualche prezzo il Paese lo ha pagato nelle settimane dello spread che «me lo mangio a colazione».

Invece ieri al Quirinale suonava tutt' altra musica ed era tutto un coro pronto a tifare per Conte. E se il presidente del Consiglio da due mesi è stato il tramite delle preoccupazioni istituzionali del presidente della Repubblica, il ministro degli Esteri Moavero dei timori della comunità internazionale. Un lavoro di squadra silenzioso iniziato a fine novembre quando Mattarella - dopo aver incontrato il presidente della Bce Mario Draghi - chiama al Quirinale prima i due vicepremier e poi il presidente del Consiglio.

Lo spread e la borsa avevano cominciato a reagire pesantemente e i rischi diventavano concreti anche perché non sembrava realizzarsi la previsione di coloro che avevano scommesso su interventi di salvataggio o sulla debolezza dell' Unione e di una Commissione in scadenza. Svanite le illusioni sovraniste occorreva prendere atto della realtà. Ovvero delle fatica del Tesoro nel collocare altro debito e di interessi sempre più elevati su bot e cct. Il merito di Conte sta nel non essersi sottratto al compito di fare «qualunque cosa pur di evitare la procedura d' infrazione».

Una sorta di «whatever it takes» che Di Maio e Salvini hanno faticato a comprendere, ma che alla fine è risultato vincente proprio perché non è mai stato posto in contrapposizione alle due riforme bandiera, ma come presupposto necessario. E che il risultato possa essere positivo lo si è visto già ieri con l' andamento della borsa. Non resta ora da vedere se «il capolavoro di Conte», come lo definisce Il capogruppo grillino Francesco D'Uva, riuscirà a far risalire i sondaggi del M5S. Salvini è tornato ieri sera da Israele.

L' esito dell' incontro di Bruxelles e l' annuncio dello 2,04% è stato quasi ignorato dai leghisti. Il partito dei realisti&responsabili continuerà a seguire non solo l' evoluzione della trattativa ma soprattutto alcuni dossier europei, come i meccanismi di riforma del bilancio proposti da Francia e Germania.

2 - IL SOLLIEVO DI MATTARELLA DOPO IL LUNGO PRESSING

Marzio Breda per “il Corriere della Sera”

La partita sulla manovra di bilancio tra l'Italia e l'Unione europea non è ancora chiusa, ma si può dire che è finalmente sui binari giusti. Ecco come il Quirinale argomentava ieri sera il sollievo di Sergio Mattarella, dopo che si era appreso l'esito dell' incontro di Giuseppe Conte con Jean-Claude Juncker. Ben più di uno spiraglio. «Buoni progressi», per stare alla definizione fatta filtrare dalla stessa Ue sulla trattativa, che ora ha imboccato un percorso meno contraddittorio e convulso.

Un risultato per il quale il capo dello Stato si è speso moltissimo, con settimane di ininterrotto pressing riservato (e non soltanto con le autorità di casa nostra), attraverso un' azione di rincalzo al governo affinché non abbandonasse la ricerca di un compromesso e superasse le tentazioni dello scontro. «Bisogna ridurre il conflitto con i nostri partner e soprattutto non stancarsi di negoziare».

Ecco la raccomandazione che ha ripetuto al premier anche ieri, poco prima che prendesse il volo per la capitale belga, ricevendolo sul Colle a colazione, assieme ai ministri Di Maio, Tria, Trenta, Savona, Moavero e al sottosegretario Giorgetti (Salvini era in visita a Gerusalemme). Stavolta il presidente ha cercato di essere ancora più convincente, con una spinta a riflettere sui «pesanti e pericolosi problemi» che una procedura d' infrazione potrebbe avere sull' economia del Paese.

Riflessioni decisive, che hanno pesato sui suoi interlocutori. Alcuni erano forse rassegnati (o magari intestarditi) all' idea di portare la sfida alle estreme conseguenze. Ma alla fine hanno di fatto condiviso - nel metodo e nel merito - il suo auspicio, avallando le correzioni e le ricalibrature dei saldi studiate dai tecnici del ministero delle Finanze.

Mattarella ha offerto loro pure altri ragionamenti in difesa dell' Italia da far valere nei prossimi confronti con Bruxelles.

Per esempio l' allarme su alcune proposte di riforma dei meccanismi di bilancio dell' Ue (anch' essi oggetto di trattative), che potrebbero in futuro danneggiarci. Senza trascurare l' inevasa questione dei migranti, tema delicatissimo sul quale l' Italia è stata fino ad ora lasciata sola.