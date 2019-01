STAI SERENISSIMA – PER CONTESTARE REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100 RENZI FA UN VIDEO DA UN MOTOSCAFO DI VENEZIA, CHE NOTORIAMENTE NON È PROPRIO UN MEZZO DEL POPOLO. E NELLA DIDASCALIA SBAGLIA PURE L’ANNO: MA CI È O CI FA? – SECHI: “LA STRATEGIA ORMAI È CHIARA: FAR COLARE A PICCO IL PD COME UN GOMMONE CHE SI SGONFIA, MENTRE LUI SFRECCIA SUL CANAL GRANDE” – VIDEO

Da “NewsList di Mario Sechi"

Prendiamoli sul serio (Di Maio e Salvini) dice Renzi in un video contro il reddito di cittadinanza e quota 100 girato su... un motoscafo a Venezia. Massì, prendiamolo sul serio (Renzi) e vediamo qual è la sua geniale strategia. Per affondare per sempre il Pd.

C'è sotto una strategia di superiore raffinatezza, non avevamo capito niente, ma ora, cribbio, ora sì che è tutto chiaro. Lo ammettiamo, i nostri modesti strumenti di analisi della politica e della comunicazione, non erano all'altezza di un piano così efficace e coerente. Ma oggi, finalmente, abbiamo capito: Matteo Renzi ha da sempre in mente un progetto unico di teoria e azione per il Pd. Oggi ne abbiamo avuto finalmente una plastica rappresentazione. E abbiamo capito. Facciamo mea culpa, si capisce, se uno sbaglia, sbaglia, e qui davvero non avevamo colto l'essenza dell'idea. Guardate questo video.

Il governo ha varato il reddito di cittadinanza e ci sono ottimi modi per contestarlo in punta di principio e di fatto, di teoria e pratica, ma Renzi va oltre quello che possiamo pensare noi mortali, dotati di una comune intelligenza. Matteo ha visto oltre: il suo vantaggio competitivo è questa forza fosforescente che sprigiona il suo cervello. Così Renzi ha deciso di contestare l'assegno pentastellato ai disoccupati e la riforma della previdenza, con una mossa da fuoriclasse: un video-comizio a bordo di un motoscafo a Venezia.

Alt, non cominciate a ironizzare sul fatto che si non tratta propriamente di un mezzo del "popolo" e non chiedetevi come mai a Renzi non sia passato per l'anticamera del cervello di prendere il semplice vaporetto.

Siete prosaici, privi di alcuna fantasia strategica, senza il dono del pensiero laterale, siete li-mi-ta-ti. Renzi è oltre tutte queste elucubrazioni e speculazioni politiche a basso rendimento, il suo vantaggio in questa geniale operazione è chiaro e ora, cielo, finalmente, ne apprezziamo la rara intelligenza, il fiuto da bomber: è un metodo per radere al suolo il Partito democratico e avere tra le mani un mucchietto di polvere da impastare un domani a piacimento, senza il fastidio di qualche esponente politico a sinistra, materiale perfetto da fondere con i comitati renziani.

Questo è il piano, questo è il gioco di Renzi, questo è l'obiettivo finale, una grande trovata, un congegno che funziona deliberatamente al contrario. Il motoscafo a Venezia. Tutto di legno, entrobordo, con il tricolore che sventola, il maglione di cachemire che s'intreccia morbidamente con il suo pensiero. Eccolo, l'elitario raggio della morte che mancava per finire il lavoro cominciato ormai tanto tempo fa con la rottamazione, l'elemento respingente che serviva all'ex segretario per completare l'opera della sua fiorente ditta di demolizioni.

Sessanta secondi del 18 gennaio, perbacco, c'è da dare una regolata all'orologio perché il titolo spara l'anno 2018, ma che importa, sono pretese assurde da calendario del popolo, Renzi è senza tempo. "Prendiamoli sul serio" ha scandito Matteo rivolgendosi a Salvini e Di Maio, mentre l'elica del motoscafo attraversava i canali della Serenissima, sollevava un'elegante scia di schiuma in progress. Sì, prendiamolo sul serio anche noi, Renzi in motoscafo, seguiamo il suo ragionamento vincente, facciamolo nostro e sposiamo il suo infallibile metodo d'analisi dello scenario politico. Non possiamo fare altrimenti che prenderlo sul serio, questo video, e dunque Renzi ha un piano da manuale: far colare a picco il Pd come un gommone che si sgonfia, mentre lui sfreccia sul Canal Grande a bordo dello scafo di legno. Elimino questo vecchio natante della politica, il Pd e, finalmente indisturbato al timone, scelgo la rotta e faccio come voglio. Sì, non l'avevamo capito, ora è chiarissimo tutto, il gioco del motoscafo di cittadinanza, che tocco di classe. Sì, Renzi va preso sul serio, la sua strategia è questa, perché se non lo prendiamo sul serio, siamo di fronte a uno che ha la testa sott'acqua.

