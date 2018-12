TANTI SALUTI A BERLUSCONI - QUALCUNO SPIEGHI AL CAV CHE SALVINI NON HA ALCUNA INTENZIONE DI METTERE IN PIEDI UN GOVERNICCHIO DI CENTRODESTRA CON GLI AVANZI DEI 5STELLE E RACCATTANDO TRANSFUGHI - IL LEGHISTA NON VUOLE SPRECARE IL CONSENSO OTTENUTO TORNANDO A TRATTARE CON I ROTTAMI FORZISTI E I CENTRISTI AFFAMATI DI POLTRONE

Marco Antonellis per Dagospia

berlusconi salvini

Prima o poi qualcuno glielo dovrà dire a Silvio Berlusconi: Matteo Salvini non ha alcuna intenzione di fare un governicchio raccattando transfughi qua e là perché "sarebbe il miglior modo per mettere a repentaglio gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi mesi" spiegano senza mezzi termini da via Bellerio. "Il Capitano non ne vuole proprio sapere di ricominciare i tira e molla con i berluschini e le berluschine di turno piuttosto che con gruppi e gruppuscoli di centristi affamati solo di potere e poltrone".

SALVINI BERLUSCONI

Insomma, Salvini ne ha piene le tasche delle vecchie dinamiche di Centrodestra, continuano a spiegare le fonti, tutte dinamiche che ha conosciuto molto bene e visto molto da vicino negli anni passati anche se ai tempi era un semplice peones come tanti perché a menare le danze era Umberto Bossi. "Se governo di Centrodestra dovrà essere sarà solo dopo nuove elezioni quando ci sarà un nuovo Centrodestra e sarà chiaro che avrà un solo nuovo padrone: Matteo Salvini".

SALVINI BERLUSCONI

In poche parole, spiegano leghisti in Transatlantico, Silvio Berlusconi anziché fare campagna elettorale a colpi di presentazioni di libri e di sondaggi su misura lasciando intendere di essere ancora il king maker della politica italiana, farebbe meglio a farsene una ragione: il leader leghista vede come il fumo negli occhi il ritorno al vecchio Centrodestra con tutto il codazzo di riti, polemiche, nani, ballerine, spartizioni da manuale Cencelli e così via. Meglio, in caso di crisi di governo, andare subito al voto. Mattarella permettendo.