Dall'articolo di Federico Fubini per il ''Corriere della Sera''

Paolo Savona, il ministro degli Affari europei, è un economista di 82 anni che sa presentare un volto bonario. Il mese scorso, in una riunione, cercò di stemperare le tensioni incoraggiando il suo collega dell' Economia Tria: «Giovanni, sai bene che avendoti proposto io non mi permetterei mai di dire qualcosa contro di te», avrebbe rassicurato Savona secondo uno dei presenti.

Non tutto era andato liscio, in quegli ultimi giorni di maggio in cui nacque il governo. Savona era stato indicato dalla Lega come ministro dell' Economia, ma il capo dello Stato ne bloccò la nomina per l' instabilità che le sue posizioni contro l' euro stavano generando. Sergio Mattarella spiegò che non era illegittimo opporsi alla moneta unica, ma nessun partito aveva chiesto il voto agli italiani sulla base di quella piattaforma. L' incarico andò a Tria, un moderato senza affiliazioni politiche. Savona commentò su Scenari economici, un sito noto per le sue posizioni filo-russe e anti-euro: «Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del Paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni».

L' economista, in effetti, per quella carica aveva già affrontato una rinuncia. Il 23 maggio, poco prima che si formasse il governo, Euklid Ltd aveva comunicato che Savona lasciava la carica di presidente della società (e quella di gestore di un suo fondo lussemburghese). Euklid Ltd è un hedge fund, un fondo speculativo, nato nel 2014, basato a Londra e imperniato sull' uso di tecnologie come l' intelligenza artificiale e il registro digitale Blockchain. Non prevede commissioni di gestione, solo una compartecipazione al 20% degli utili, che dal debutto a maggio scorso sono stati in media del 16% all' anno.

In un' intervista al Sole 24 Ore il fondatore di Euklid Antonio Simeone, un ex allievo di Savona alla Luiss di Roma, spiega che il fondo «può operare sia long che short» (sia puntando sui rialzi che sui ribassi, ndr) e si indebita per amplificare le proprie posizioni.

Euklid non comunica quanto denaro gestisce ma a novembre 2016 aveva già raccolto 400 mila euro di capitale e la società era valutata dieci milioni. Da allora ha aperto alle sottoscrizioni con quote minime di oltre centomila euro. Nel capitale di Euklid Savona alle ultime dichiarazioni possiede 50mila azioni in euro di classe B (un' azione, un voto), in apparenza circa il 14% dei titoli su un totale dichiarato al registro delle imprese di Londra di 263.700 azioni in euro e 75.000 azioni in sterline.

Il ministro non nasconde di essere azionista della società, che controlla un fondo speculativo ed effettua anche scommesse ribassiste sui mercati.

Come prevede la legge, nel sito della Presidenza del Consiglio un modulo ad hoc e la sua dichiarazione dei redditi indicano il possesso di quelle 50mila azioni, stimate al valore nominale di 56.355 euro (Savona denuncia poi in totale altri 1,3 milioni di euro custoditi in Svizzera, parte in una polizza e parte in un conto).

La particolarità è che la carica di presidente, quella alla quale Savona ha rinunciato, nel diritto societario britannico non esiste. O meglio, non come in Italia. A Londra essa è determinata dalle regole interne della società e a Euklid il presidente dispone di un voto doppio, secondo le dichiarazioni depositate al registro delle imprese o Companies House. In realtà, infatti, questo registro alla pagina sulle «persone» attualmente in carica a Euklid Ltd ieri sera enumerava solo due «director», senza qualifiche specifiche ma definiti «active»: il primo è il 34enne italo-americano Joseph Bradley, il secondo è Savona.

Ciò appare in contrasto con la dichiarazione presentata dallo stesso ministro il 6 agosto scorso per la presidenza del Consiglio: lì Savona lascia vuota la casella sull' esercizio di eventuali funzioni di amministratore o sindaco di società. Di certo a Roma l' Autorità antitrust, incaricata di controllare, per ora non ha segnalato conflitti d' interesse riguardo all' economista.

È possibile che Euklid abbia scordato di segnalare al registro delle imprese che Savona non è più attivo come «director», membro di un organo di vertice composto di due persone. Di sicuro sarebbe una dimenticanza rischiosa, perché essa rende potenzialmente responsabile il ministro delle azioni dell'«hedge fund».

Interpellato ieri sera dal Corriere per telefono, sms, email e messaggio Whatsapp, Savona non ha risposto. È probabile che non abbia smesso di pensare al ruolo che per ora è di Tria. Questo autunno ha partecipato a molte delle riunioni riservate più importanti sul bilancio pubblico. L' altro ieri alla Camera ne ha presentato l' esito («Il documento che ho inviato a Bruxelles per conto del governo»), senza mai citare Tria.

Ma ogni tanto un dubbio coglie anche Savona. Quando a maggio gli sfuggì il posto all' Economia, disse: «Forse sono troppo coscienzioso per i tempi che corrono».

