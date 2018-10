C'ERA UNA VOLTA MONTECITORIO - IL LIBRO DEL VECCHIO RADICALE MAURO MELLINI, PIENO DI ANEDDOTI. QUANDO IL MISSINO CARLO TASSI SI PRESENTÒ IN CAMICIA NERA IL PRIMO GIORNO DELLA NONA LEGISLATURA (1983), CAZZIATO DA SCALFARO CHE PRESIEDEVA, RISPOSE: ''ANCHE LE MUTANDE IO PORTO NERE!''. IL SENATORE DC CHE A FORZA DI ZOMPETTARE PER CERIMONIE CLIENTELARI SCAMBIÒ UN MATRIMONIO PER UN FUNERALE, E QUEL DIVIETO DI BERE CAPPUCCINI…