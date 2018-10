ECCO LE FOTO DELLA BOSCHI PER "MAXIM"! – SPETTINATA, SOTTO LE LENZUOLA, ACQUA E SCIACQUONE: “MARIA ETRURIA” PER TUTTI I GUSTI NELLE PRIME IMMAGINI DEL SERVIZIO DEL MENSILE – L’IMPERDIBILE VIDEO CON LE IMMAGINI DEL BACKSTAGE, IN CUI "MEB" RACCONTA LA SUA “ALZATACCIA” DOPO AVER FATTO LE “2 E MEZZO IN COMMISSIONE A LAVORARE” – E POI PROVA A MUOVERE A SIMPATIA: “CHIARAMENTE NON SONO UNA MODELLA, NÉ UN’ATTRICE. PER FORTUNA C’ERA UN MAESTRO COME TOSCANI. SPERO CHE ABBIAMO NASCOSTO I POSTUMI DELLA…” – VIDEO + DAGO-TRASCRIZIONE