Il caso Roma.. Tensione all' interno di Forza Italia. A tenere banco ci sono da un lato le 'bordate' del governatore della Liguria Giovanni Toti contro la classe dirigente del partito e dall' altro un articolo apparso sul Fatto Quotidiano secondo il quale Licia Ronzulli, fedelissima di Berlusconi, sarebbe stata messa all' angolo. In un'intervista Toti mette pesantemente nel mirino la linea del partito: come si fa «a dire che lo spread è il nostro migliore alleato dopo che l'abbiamo denunciato come un imbroglio?», si chiede il presidente ligure accusando Forza Italia di «snobismo» e invitandola a rinnovarsi.

«Serve un luogo vero di confronto, dove si scelgono i dirigenti, in modo largo e partecipato. Non certo i congressini delle province... ». E ancora «Avevamo detto che volevamo cambiare l'Ue. Ora ci schieriamo con i suoi più ortodossi difensori», e «pur di arginare Salvini vedo dirigenti che parlano come il Pd», ha lamentato Toti.

Per quanto riguarda poi il presunto attacco alla Ronzulli, questa ricostruzione è stata smentita dalla diretta interessata che di buon mattino ha postato sui social una sua foto insieme a Berlusconi e la didascalia: «Non è la prima volta che mi attaccano. Ne ho passate di peggio. Ci vuole ben altro per rompere un rapporto professionale di stima e di affetto».

Parole cui fa eco lo stesso leader di Forza Italia che in una nota bolla i contenuti dell'articolo come «dissociati dalla realtà». «Io ho piena fiducia dei miei collaboratori e sono sicuro che svolgono il lavoro con lealtà e competenza. Non c'è altro da aggiungere: se ne facciano, tutti una ragione».

Le parole dell' ex capo del governo però non placano la tensione ed i malumori non solo degli azzurri. Pare infatti, a quanto raccontano da Forza Italia, che ad essere infastiditi siano anche tutti i figli di Berlusconi, non solo la primogenita Marina. A finire nel mirino sarebbero, a quanto riferiscono diversi azzurri, Francesca Pascale e Maria Rosaria Rossi. La fidanzata del Cavaliere infatti ambirebbe ad avere voce in capitolo non solo nel partito ma anche sulle questioni politiche. E d' altronde non sarebbe la prima volta. Nel 2016 infatti Pascale definì Salvini «un troglodita che offende il Sud».

