13 dic 2018 12:33

IL VALZER DELLE (ALTRE) NOMINE RAI – OGGI ALLE 14 IL CDA SU PIANI EDITORIALI E VICEDIRETTORI: ECCO GLI ULTIMI RUMORS – IL SOVRANISTA POLIMENO BOTTAI E IL CRONISTA IN QUOTA GRILLINA BRUNO LUVERÀ SI CONTENDONO LA VICEDIREZIONE DEL TG1 – LA BOTTERI POTREBBE LASCIARE NEW YORK PER IL TG3, E DI BELLA TORNEREBBE IN AMERICA LASCIANDO LIBERA LA POLTRONA DI “RAINEWS”