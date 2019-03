25 mar 2019 20:04

VI RICORDATE DI MICHAEL AVENATTI? L’AVVOCATO DI STORMY DANIELS È ACCUSATO DI AVER TENTATO DI ESTORCERE 20 MILIONI DI DOLLARI ALLA NIKE – DOPO ESSERE DIVENTATO UNA STAR PER LA BATTAGLIA CONTRO TRUMP, IN NEMMENO UN ANNO È CADUTO IN DISGRAZIA: A NOVEMBRE È STATO ARRESTATO PER VIOLENZE CONTRO L'EX MOGLIE E...