VI SVELO CHI ERA PANNELLA - NEL SUO LIBRO “C’ERA UNA VOLTA MONTECITORIO”, IL 92ENNE MAURO MELLINI, STORICO DEI RADICALI CON 4 LEGISLATURE ALLE SPALLE, LANCIA QUALCHE SILURO ALLA MEMORIA DI PANNELLA: “ERA BRAMOSO SOLTANTO DI FARE SCENA, ANIMATO DAL TRIONFO GIORNALISTICO IMMEDIATO, PAGO DI INCONCLUDENTI PROVOCAZIONI, SPESSO ERA DISINFORMATO E IMPRODUTTIVO”

Per molti Marco Pannella è un santino intoccabile, simbolo di coraggio e integrità politica. In tanti sono disposti a dimenticare le giravolte e le contraddizioni dello storico leader radicale, ma non Mauro Mellini. Anche lui nome storico dei radicali con 4 legislature alle spalle (dal 1976 all'84 e dall'87 al '92) l'oggi 92enne lasciò tra le polemiche il partito proprio "per colpa" di Pannella. E nel suo ultimo libro C'era una volta Montecitorio (Bonfirraro) svela senza remore quel che pensa dell'ex grande capo: "bramoso soltanto di fare scena - riporta Italia Oggi -, animato dal trionfo giornalistico immediato, pago di inconcludenti provocazioni, spesso disinformato e improduttivo".

