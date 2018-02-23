VITTORIO SGARBI CONTRO LUIGI DI MAIO
VITTORIO SGARBI CONTRO LUIGI DI MAIO
VIDEO FLASH! - IL CONSIGLIO INTESTINALE DI VITTORIO SGARBI: "PER CAGARE NON USATE GUTTALAX, USATE DI MAIO! IL LASSATIVO CHE NON VI ABBANDONA, IL LASSATIVO CHE VI AIUTA. PRENDETE DI MAIO: FA VERAMENTE CAGARE!" - VIDEO-
VITTORIO SGARBI CONTRO LUIGI DI MAIO
IL CINEMA DEI GIUSTI - NE ‘LA VEDOVA WINCHESTER’ CON HELEN MIRREN C’È UNA CASA IN ETERNA COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DOVE SE VUOI DAVVERO ELIMINARE UN FANTASMA MOLESTO LO DEVI CHIUDERE DENTRO UNA STANZA CON UN PALETTO DI LEGNO E TREDICI CHIODI. NON UNO DI MENO. MALGRADO LE CRITICHE, NON È AFFATTO MALE
RETROSCENA ELEZIONI – MATTARELLA FARÀ DI TUTTO PER NON ANDARE ENTRO IL 2018 DI NUOVO ALLE URNE - LEU FARÀ PERDERE SEGGI AL PD - IL BANANA SPERA IN GENTILONI PREMIER CON CUI NEGOZIARE A PIACIMENTO I PROPRI AFFARI, EVITANDO IL BAZOOKA MEDIATICO DEL CONFLITTO D’INTERESSI - IL MOVIMENTO 5 STELLE È IMPERMEABILE AGLI SCANDALI
BANG BANG, ANBANG SE LO CIUCCIA IL GOVERNO CINESE - PECHINO PRENDE IL CONTROLLO DEL TERZO GRUPPO ASSICURATIVO DEL PAESE, A RISCHIO CRAC DOPO L’ARRESTO DELL’EX PATRON PER ‘REATI ECONOMICI’ - WU XIAOHUI, COCCO DEL REGIME GRAZIE AL MATRIMONIO CON LA NIPOTE DI DENG XIAOPING, AVEVA COMPRATO PURE IL WALDORF ASTORIA
CONDANNATO A UN ANNO E SEI MESI DI CARCERE L’INDUSTRIALE MODENESE 64ENNE ACCUSATO DI PERSECUZIONE E VIOLENZA SESSUALE VERSO UNA SUA DIPENDENTE - L’UOMO L’HA PALPEGGIATA DURANTE IL LAVORO E POI SI E’ GIUSTIFICATO (“E’ SOLO UNO SCHERZO”) E I SUOI LEGALI HANNO MINIMIZZATO “LA VITTIMA HA AVUTO UNA PERCEZIONE SBAGLIATA…”
ALBA ROSSA – NASCE LA NUOVA FERRARI: "NON CORRIAMO PER IL 2º POSTO”- ALLA MERCEDES CHE SI VANTA DI AVER IDEATO “MOLTO PIU’ DI UNA MACCHINA”, IL CAVALLINO RISPONDE CON LA "SF71H", UN BOLIDE PIU’ SNELLO E ADATTO AI CIRCUITI VELOCI - IL DT BINOTTO: “PARTIVAMO DA UNA BUONA BASE, L’ABBIAMO MIGLIORATA...” - VIDEO
CAFONAL EXTRALUSSO CON LAPONE - ELKANN APRE ‘GARAGE ITALIA’ NEL CENTRO DI GSTAAD, CON SUPERCAR PAGANI, MASERATI E FERRARI. STARRING ECCLESTONE, CASIRAGHI, BRANDOLINI, BORROMEO, BOTIN, VERSACE - E LANCIA LA CAMPAGNA #EVERYONE SULLA DIVERSITÀ: ‘SONO STATO IPERATTIVO, DISLESSICO, ABUSATO SESSUALMENTE, HO AVUTO PROBLEMI DI DIPENDENZA. OGGI SONO CAPACE DI AIUTARE CHI VIVE LE STESSE DIFFICOLTÀ’