23 feb 2018 10:24

VIDEO FLASH! - IL CONSIGLIO INTESTINALE DI VITTORIO SGARBI: "PER CAGARE NON USATE GUTTALAX, USATE DI MAIO! IL LASSATIVO CHE NON VI ABBANDONA, IL LASSATIVO CHE VI AIUTA. PRENDETE DI MAIO: FA VERAMENTE CAGARE!" - VIDEO