VIDEO: LA GAFFE DI MARIALUISA FARO
'SECONDO LE STIME DELLA BUNCHBANK' - LA GAFFE DI MARIALUISA FARO, CAPOGRUPPO M5S IN COMMISSIONE BILANCIO
VIDEO-FLASH! - LA GAFFE ALLA CAMERA DELLA CAPOGRUPPO M5S IN COMMISSIONE BILANCIO MARIALUISA FARO, CHE MENTRE PARLA DELLE STIME DELLA CRESCITA DEL PIL TEDESCO SBAGLIA IL NOME DELLA BANCA CENTRALE TEDESCA: SENTITE COME (NON) PRONUNCIA BUNDESBANK!-
VIDEO: LA GAFFE DI MARIALUISA FARO
“RENZI? E’ PIU' A DESTRA DI SALVINI E DI MAIO” - BUTTAFUOCO: “ALLE EUROPEE VOTERO’ PER UNO DEI DUE PARTITI 'CATTIVI', M5S O LEGA. SCEGLIERÒ CHI FARÀ LA LISTA MIGLIORE - FABIO FAZIO? CON LUI E' UN TE DEUM E IO ODIO I MORALISTI - LA COSTITUZIONE? NON MI PIACE, MICA SONO BENIGNI...A CASA HO IL CERTIFICATO ELETTORALE DI MUSSOLINI”
“NON HO ALCUNA CONVENIENZA NEL PASSARE ALL’INCASSO” – DOPO LA VITTORIA IN BASILICATA ARRIVA LO #STAISERENO DI SALVINI A DI MAIO: “NON CAMBIA NULLA PER GLI EQUILIBRI DI GOVERNO” – COME QUANDO RENZI DICEVA CHE NON SAREBBE MAI ANDATO A PALAZZO CHIGI, SALVO POI FARE LO SCALPO (SI FA PER DIRE) A ENRICO LETTA – MA LA TENTAZIONE DEL “CAPITONE” DI SCARICARE LA ZAVORRA GRILLINA È FORTE
NIENTE UNISCE COME UN NEMICO DA BULLIZZARE - SALVINI E DI MAIO SI ACCANISCONO CONTRO TRIA: ''O FIRMA I DECRETI ATTUATIVI SUI RIMBORSI AI RISPARMIATORI TRUFFATI DALLE BANCHE OPPURE LO FACCIAMO NOI'', TUONA IL TRUCE, MENTRE GIGGINO SI ACCODA SU FACEBOOK, E PROVA A SUPERARLO: ''NON BASTA FIRMARE I DECRETI, BISOGNA ANCHE FARE CHIAREZZA SU COME SONO STATI TRUFFATI'' - IL MINISTRO INVECE MENA I GRILLINI SUI CONTI PUBBLICI: SI PREANNUNCIA GUERRA SUL DEF
“L’ACCORDO CON LA CINA? CI SEPARA DALLA COLONIZZAZIONE DI WASHINGTON” - DIEGO FUSARO SI INCAMMINA SULLA “VIA DELLA SETA”: “GLI USA CI DICONO CHE I CINESI CI SPIERANNO COL 5G, QUANDO LORO È DAL ’45 CHE CI SPIANO. TEUTONICI E GALLICI SI LAMENTANO PERCHÉ VEDONO CHE L’ITALIA NON È PIÙ SOTTOMESSA. BISOGNA DIFFIDARE DAGLI EUROINOMANI COME JUNCKER CHE DICONO CHE CI VUOLE PIÙ EUROPA, COME I DROGATI CHE VOGLIONO SEMPRE PIÙ EROINA NON CAPENDO CHE QUELLA È LA CAGIONE DEL LORO MALE”…
LA BANDA DEGLI ONESTI – ALDO GRASSO E L’ARRESTO DI DE VITO: “PER CHI HA FATTO DELL’ONESTÀ UNA SORTA DI DIVERSITÀ ANTROPOLOGICA, PER CHI HA VOTATO IN FRETTA E FURIA LA LEGGE “SPAZZACORROTTI” È UN BRUTTO COLPO” – “ CONCLUSIONI: ERANO COSÌ ONESTI CHE SI SONO LASCIATI CORROMPERE UNA SOLA VOLTA: QUANDO C’È STATA «UNA CONGIUNZIONE ASTRALE» (TRADUZIONE: QUANDO GLI È CAPITATA L’OCCASIONE)”