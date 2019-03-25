VIDEO-FLASH! - LA GAFFE ALLA CAMERA DELLA CAPOGRUPPO M5S IN COMMISSIONE BILANCIO MARIALUISA FARO, CHE MENTRE PARLA DELLE STIME DELLA CRESCITA DEL PIL TEDESCO SBAGLIA IL NOME DELLA BANCA CENTRALE TEDESCA: SENTITE COME (NON) PRONUNCIA BUNDESBANK!

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VIDEO: LA GAFFE DI MARIALUISA FARO

 

'SECONDO LE STIME DELLA BUNCHBANK' - LA GAFFE DI MARIALUISA FARO, CAPOGRUPPO M5S IN COMMISSIONE BILANCIO

 

 

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politica

“L’ACCORDO CON LA CINA? CI SEPARA DALLA COLONIZZAZIONE DI WASHINGTON” - DIEGO FUSARO SI INCAMMINA SULLA “VIA DELLA SETA”: “GLI USA CI DICONO CHE I CINESI CI SPIERANNO COL 5G, QUANDO LORO È DAL ’45 CHE CI SPIANO. TEUTONICI E GALLICI SI LAMENTANO PERCHÉ VEDONO CHE L’ITALIA NON È PIÙ SOTTOMESSA. BISOGNA DIFFIDARE DAGLI EUROINOMANI COME JUNCKER CHE DICONO CHE CI VUOLE PIÙ EUROPA, COME I DROGATI CHE VOGLIONO SEMPRE PIÙ EROINA NON CAPENDO CHE QUELLA È LA CAGIONE DEL LORO MALE”…  