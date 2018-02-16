VIDEO-FLASH! - SE IL PD SCENDERA' SOTTO IL 20% SARA' TUTTA COLPA DI QUESTO VIDEO SUI POVERI ITALIANI CHE ROVISTANO NEI CASSONETTI MESSI A CONFRONTO CON IMMIGRATI CHE PRETENDONO IL WI-FI, IL CAMBIO DEL MENU E SOLDI PER DIVERTIRSI - GIRA SU FACEBOOK, E' POPULISTA AL PUNTO GIUSTO E COLPISCE ESATTAMENTE DOVE FA MALE AI PALADINI DELL'ACCOGLIENZA A TUTTI I COSTI

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