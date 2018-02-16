“NON DICO MAI DI NO A UNA FIGA EBREA O NERA” - VITTORIO SGARBI: “CECILIA STRADA E’ RAZZISTA, IO NON FACCIO DISTINZIONI, LA FIGA NON È NÉ FASCISTA NÉ COMUNISTA E QUANDO CHIAMA, QUANDO FA DEI RIGURGITI DAVANTI A ME, RISPONDO SEMPRE ALL’APPELLO. IL SESSO NON C'ENTRA CON LA POLITICA. UNA FEMMINISTA UNA VOLTA MI DISSE..."
VIDEO-FLASH! - EPICO SCONTRO TRA TELESE E LA FEDELI: IL GIORNALISTA LE CHIEDE CONTO DELLA SUA FRASE ‘SE PERDIAMO IL REFERENDUM NON STARÒ ATTACCATA ALLA POLTRONA FINO AL 2018’, E LEI SBARELLA FINO A NEGARE LA REALTÀ: ‘È UNA FAKE NEWS! È UNA FAKE NEWS!’ (CIAO CORE)
QUANDO IL BUE DICE CORNUTO ALL’ASINO – DON CHISCIOTTE SOROS CONTRO FACEBOOK, ALIBABA, GOOGLE: “SONO NEMICI DELLA DEMOCRAZIA” – IL FINANZIERE VENDE I SUOI PACCHETTI AZIONARI DEI GIGANTI DEL WEB (E INCASSA RICCHE PLUSVALENZE)
“HO FATTO SESSO CON ROLAND VAN HAUWERMEIREN QUANDO AVEVO 16 ANNI” - UNA 23ENNE DI HAITI CONFERMA DI AVER AVUTO INCONTRI A PAGAMENTO CON L’EX RESPONSABILE DEGLI AIUTI DI OXFAM SULL’ISOLA - SI VEDEVANO DUE VOLTA A SETTIMANA PER SEI MESI DOPO IL TERREMOTO DEL 2010 - L'UOMO E' STATO LICENZIATO NEL 2011 DOPO UN'INCHIESTA INTERNA MA...
HAPPY VALE! NEL GIORNO DEL 39ESIMO COMPLEANNO DI VALENTINO ROSSI, ARRIVANO LE RIVELAZIONI DEL PADRE GRAZIANO: "STAVA PER DIVENTARE UN PILOTA FERRARI" – E SUL FUTURO SI SBILANCIA: "VALE E’ ANCORA IN GRADO DI PROVARE A VINCERE IL CAMPIONATO. SE FARA’ UN ALTRO CONTRATTO CON LA YAMAHA, SARA’ DI DUE ANNI" - VIDEO
CAFONALINO VANZINO - ENRICO PRESENTA IL SUO ‘GIALLO AUTOBIOGRAFICO’ AL CIRCOLO ANIENE, TRA MAFFEI E GRALDI, LETTA E CATERINA D’AMICO - IN PRIMA FILA TRONEGGIA CALTARICCONE CON LA NUOVA COMPAGNA, LA BOMBASTICA DANA FERRARA, GIÀ MISS LAZIO, GIÀ CONCORRENTE DEL REALITY ‘UN, DUE TRE…STALLA!’