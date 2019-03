VOCI DAL COLLE – ECCO PERCHÉ MATTARELLA HA DATO IL VIA LIBERA A “LA VIA DELLA SETA”, MEMORANDUM CHE NON HA FIRMATO NESSUN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA E HA FATTO INCAZZARE DI BRUTTO TRUMP - DEL RESTO, NEL 2014, PADOAN AVEVA GIÀ SPALANCATO LA PORTA ALLA CINA: IL COLOSSO CINESE PUBBLICO STATE GRID CORPORATION, LA PIÙ GRANDE SOCIETÀ ELETTRICA DEL MONDO, COMPRÒ PER 2 MILIARDI IL 35% DI CDP RETI CHE HA IN PANCIA IL 30% DI SNAM, IL GRUPPO DEL GAS E DEI GASDOTTI, E IL 30% DI TERNA, L’OPERATORE DELLA RETE ELETTRICA

Ma come: Mattarella non era il più “amerikano” di tutti? Perché il capo dello Stato, e vero ministro degli Esteri al posto del latitante Moavero, ha dato il via libero a “La via della seta”, memorandum che non ha firmato nessun paese dell’Unione Europea e ha fatto incazzare di brutto l’Amministrazione Trump?

Dato che il pastrocchio è avvenuto a sua insaputa – il sottosegretario leghista Geraci e l’ambasciatore a Pechino Sequi se ne sono fregati anche di farlo presente al ministro (per mancanza di prove) degli Esteri Riportino Moavero e al fantomatico premier Conte – Mattarella non poteva fare a meno di firmarlo. Sicuramente, in caso di annullamento della visita di Xi Jinping, le conseguenze da parte di Pechino sarebbero state pesantissime per i nostri rapporti commerciali col Dragone.

Il presidente ha preferito allora di modificare il memorandum, a partire dalla cancellazione del 5G, per renderlo accettabile sia all’Europa che agli Stati Uniti. Comunque, tra gli accordi firmati, c’è anche un protocollo d’intesa (Panda Bond) siglato tra Cassa depositi e prestiti e la Bank of China per l’emissione di nuove obbligazioni a supporto delle aziende italiane in Cina per un valore di 5 miliardi di renminbi, la valuta cinese.

Del resto, nel 2014, l’allora ministro dell’economia Padoan aveva già aperto la porta di casa alla Cina: il colosso cinese pubblico State Grid Corporation of China, come dire la più grande società elettrica del mondo, comprò per 2 miliardi il 35% di Cdp Reti. Quest’ultima è l’azienda controllata da Cassa depositi e prestiti che ha in pancia il 30% di Snam, il gruppo del gas e dei gasdotti, e il 30% di Terna, l’operatore della rete elettrica.

