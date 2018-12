VOI ABBANDONATE L'UE? E NOI VI ABBANDONIAMO AL VOSTRO DESTINO - JUNCKER: ''L'ACCORDO SU BREXIT È L'UNICO POSSIBILE. NON SI RIAPRE IL NEGOZIATO''. LA PREMIER CORRE A BERLINO A CHIEDERE AIUTO ALLA VERA PADRONA D'EUROPA, LA MERKEL, MA IL MINISTRO TEDESCO PRECISA: ''NON AIUTERÀ THERESA MAY PER IL NEGOZIATO'' - FRANCIA: ''UN'USCITA SENZA ACCORDO ORA NON È IMPROBABILE, NOI SIAMO PRONTI''

BREXIT: JUNCKER, ACCORDO RAGGIUNTO È L'UNICO POSSIBILE

Macron May Merkel

(ANSA) - Al Consiglio europeo "avremo un ospite a sorpresa: la Brexit. Sono sorpreso perché ci eravamo messi d'accordo con il governo britannico e a quanto pare ci sono problemi quando ci si avvicina alla meta". Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker riferendo alla Plenaria del Parlamento Ue sul prossimo Consiglio europeo. "Incontrerò la premier britannica May questa sera, l'accordo che abbiamo raggiunto è il migliore possibile, l'unico possibile, non c'è margine di manovra per nuovo negoziato", ha aggiunto.

BREXIT: INCONTRO MAY-JUNCKER STASERA

merkel, macron may

(ANSA) - Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker incontrerà il primo ministro britannico Theresa May stasera alle 19.15. Lo rende noto il portavoce dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas, via Twitter.

BREXIT: MAY A BERLINO DA MERKEL, OGGI ALLE 13 IN CANCELLERIA

(ANSA) - La premier britannica Theresa May sarà ricevuta oggi da Angela Merkel alle 13 in cancelleria. L'appuntamento è stato reso noto dal portavoce Steffen Seibert, sottolineando in una nota che la bilaterale è stata richiesta dalla premier britannica.

BREXIT: BERLINO, MERKEL NON AIUTERÀ MAY PER NEGOZIATO

MAY E MERKEL 4

(ANSA) - "Spero che May e Merkel si augurino Buon Natale, ed un felice anno nuovo. E' sempre un bene parlare, ma non ci sarà alcuna rassicurazione sulla riapertura del negoziato". Così il ministro tedesco agli Affari europei Michael Roth, al suo arrivo al consiglio Affari generali, a chi chiede cosa ci si possa aspettare dall'incontro tra la premier britannica e la cancelliera.

BREXIT: FRANCIA, 'NO DEAL NON IMPROBABILE, NOI PRONTI'

THERESA MAY JEAN CLAUDE JUNCKER

(ANSA) - "Siamo molto preoccupati per il posticipo del voto britannico sulla Brexit. Abbiamo fatto molto per aiutare" Londra, "questo accordo è l'unico possibile ed abbiamo fatto molte concessioni per raggiungerlo. Speriamo ci possa essere una maggioranza per la ratifica" a Westminster, "ma dobbiamo essere pronti per una mancata intesa, perché non è improbabile. Per questo stanotte il nostro Parlamento ha votato un progetto di legge, per prepararci. Siamo pronti". Così il ministro francese per l'Europa Nathalie Loiseau.

CALLANAN, MAY CERCA RASSICURAZIONI SU BACKSTOP

(ANSA) - "La premier britannica Theresa May verrà a Bruxelles per incontrare i presidenti del Consiglio europeo Donald Tusk e della Commissione Jean Claude Juncker, in cerca di quelle rassicurazioni aggiuntive, legalmente vincolanti, che i parlamentari hanno chiesto, e cioè, che il Regno Unito non resti intrappolato in modo permanente nel backstop". Così il viceministro britannico per la Brexit Martin Callanan, arrivando al consiglio Affari generali a Bruxelles. "E' un negoziato molto complicato, per questo May cerca di parlare anche con gli altri leader. Ha parlato con molti di loro nel weekend e oggi incontrerà anche il premier olandese Mark Rutte, la cancelliera tedesca Angela Merkel", aggiunge Callanan.

nathalie loiseau