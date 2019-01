ADIOS HIGUAIN, E’ FINITA L'AVVENTURA DEL 'PIPITA' IN ITALIA – IL CENTRAVANTI CHE VUOLE TORNARE DA SARRI, NON CONVOCATO PER LA PARTITA DI STASERA CONTRO IL GENOA – IL RETROSCENA: ECCO COSA HA HATTO SBROCCARE GATTUSO CHE IN CONFERENZA HA DETTO: "MI SERVE GENTE PRONTA A LIVELLO FISICO E MENTALE" – AURIEMMA A “TIKI TAKA”: “L’ERRORE DI HIGUAIN E’ STATO QUELLO DI LASCIARE NAPOLI, CON SARRI AL CHELSEA PUO’ RITROVARSI”

gattuso higuain

Da www.calciomercato.it

Sei mesi di un amore mai sbocciato e giunto già ai titoli di coda con il via libera da parte di tutti, decisi ad interrompere un rapporto che rischiava di compromettere anche gli equilibri interni allo spogliatoio, come confermano i rumours sull'ultimo giorno di allenamento a Milanello con il 'Pipita' .

Stando alle indiscrezioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, lo sfogo di Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan ("Ho vi­sto uno dei più brutti allenamenti della mia gestione, tutte queste chiacchiere non fanno bene", ndr) era riferito proprio a Gonzalo Higuain, che si sarebbe approcciato male alla rifinitura risultando evidentemente svagato, deconcentrato e disinteressato a ciò che avveniva, tanto da influire addirittura anche sulla resa e sulla concentrazione dei compagni.

higuain leonardo scaroni

Non solo. L'ex Juventus avrebbe chiesto direttamente a Gattuso di non essereconvocato per la gara di oggi, scatenando la furia dell'allenatore che ha poi cercato di recuperare la calma in vista dell'imminente conferenza stampa. Secondo il 'Corriere della Sera' il Milan avrebbe potuto multarlo, salvo poi decidere di lasciar correre e chiudere qui la triste parentesi Higuain, pronto a salutare Milanello e la Serie A per riabbracciare Maurizio Sarri al Chelsea già nelle prossime ore.

higuain

AURIEMMA

Da www.spazionapoli.it

Il giornalista Raffaele Auriemma ha lasciato alcune dichiarazioni a Tiki Taka in merito al passaggio di Gonzalo Higuain dal Milan al Chelsea.

Ecco le sue parole:

“Conosco molto bene Higuain è un ragazzo fragile, il suo errore è stato quello di lasciare Napoli. Con gli azzurri avrebbe potuto vincere uno scudetto, ha trovato un allenatore come Sarri che lo ha messo al centro del progetto facendolo diventare il più grande. Il suo passaggio al Chelsea non è una fuga, ma un ricongiungimento con se stesso. Con Sarri può ritrovarsi.

higuain ironia higuain 1 higuain ironia higuain 13 GONZALO HIGUAIN RAFFAELE AURIEMMA auriemma 52 higuain leonardo