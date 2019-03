ALZALA ANCORA, DINO! "NON CI SARA' MAI PIU' UN MONDIALE COME QUELLO DEL '82, AVEVAMO TUTTI CONTRO. L’ABBIAMO VINTO SOLO PER BEARZOT” – A 'RADIO 2' PARLA DINO-SAURO ZOFF: “SIVORI? UN ARTISTA. MARADONA E PELE' UN GRADINO SOPRA A TUTTI. HO ALLENATO GASCOIGNE, SI E' BUTTATO VIA, POTEVA DIVENTARE IMMENSO - EURO2000? NON SO SE MI DIMETTEREI DI NUOVO DOPO LE PAROLE DI BERLUSCONI, NON ERA SOLO QUELLO IL MOTIVO"- VIDEO

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

ZOFF

Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982 ha parlato dei suoi esordi: "Io sono nato portiere. Ho cominciato a giocare in porta da piccolissimo. Non so quale sia stata la fotografia ad avermi ispirato. Per me è una vocazione, fin da quando avevo 4 anni ho sempre fatto il portiere. Mi prendevano sempre i bambini più grandi per stare in porta, ero sempre richiesto, mentre invece di solito in porta giocava il più scarso. Ho sempre fatto il portiere. Prima andavo a scuola, poi andavo a lavorare, e poi andavo a giocare tra i pali. Alla mia epoca non c'era la concezione di andare a fare il calciatore, dovevi lavorare. Io ho fatto il motorista in una grande officina, dopo una biennale tecnica e tre anni di avviamento. Ho smesso di lavorare solo quando sono diventato professionista calcistico".

dino zoff

Sulla parata più bella: "Certamente nel 1982 la parata con il Brasile è stata la più importante. Non so se la più bella. Quella era difficile, importante, decisiva, aveva tutte le componenti per essere ricordata, me la ricordano tutti".

Sul mondiale del 1982: "Non mi sono stancato di parlarne, anzi. E' stato un mondiale straordinario, non ci sarà più un mondiale così. Una squadra che fa tanti gol e tutti su azione, contro le migliori squadre. Tutti gol su azione, non succede quasi mai. E a Bearzot non gli sono stati gli onori che avrebbe meritato. Il mondiale l'abbiamo vinto solo per lui. Eravamo in una situazione esasperata, solamente un grande condottiero poteva portare in fondo un mondiale in quel modo. Avevamo tutti contro. Erano prevenuti".

zoff

Zoff è stato anche un grande allenatore: "Lo sono diventato grazie alla mia testa e alla mia esperienza. Ho giocato fino a 42 anni, ho visto le cose da tanti punti di vista. Il giocatore più forte che ho allenato? Baggio, Schillaci, Signori, Gascoigne, non vorrei fare nomi, perché rischio di dimenticare qualcuno, e anche nell'europeo in cui ho allenato l'Italia avevo a disposizione grandi giocatori. Ma da giocatore, devo dire, mi sono misurato con i più grandi. Da Maradona a Platini, ho giocato con Sivori, che era la soddisfazione maggiore, un vero artista. Maradona e Pelè erano fenomeni in assoluto, sotto c'erano gli altri":

cabrini scirea zoff

Su Gascoigne: "Aveva le qualità tecniche, agoniste, di fantasia, per diventare il più grande. Solo che si è buttato via. E' stato un dispiacere notevole. Aveva imparato 4 parole in italiano, ma era spiritoso, si faceva capire, aveva tutte le qualità dell'artista".

dino zoff

Sui campionati europei del 2000: "Tutti ricordano il gol di Trezeguet, ma a tagliarci le gambe fu la rete di Wiltord arrivato a pochi istanti dalla fine della partita. Avevamo fatto una grande partita, il destino ci è stato avverso in quella situazione, mentre ci era stato favorevole con l'Olanda, quando Toldo parò tutto. Se mi dimetterei di nuovo dopo le critiche di Berlusconi? Non lo so. Non amo guardarmi indietro. So che in quel momento non potevo fare diversamente. Non era solo quello il motivo, non erano solo quelle parole pesanti, c'era tutta una piramide particolare...".

Su Mancini: "E' l'uomo giusto per rilanciare la Nazionale, ha una squadra giusta, son venuti fuori un sacco di giovani calciatori forti, credo che possiamo dire la nostra in Europa tranquillamente".

