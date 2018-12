ATTO DI FEDE: “IO E MAGNINI? NON CI PARLIAMO. ERO CERTA CHE FINITA CON ME SI SAREBBE SPOSATO E AVREBBE FATTO UN FIGLIO. LO VOLEVA DA TEMPO. IO NON ERO SICURA" – LA PELLEGRINI SI RACCONTA, DALLA RIVALITA’ CON LA MANADOU A TOKYO 2020: "I FIDANZATI NUOTATORI? NON E’ UN CASO. PARTO SEMPRE PREVENUTA. SE TI VEDO TUTTI I GIORNI RIESCO AD APRIRMI UN PO’ DI PIÙ. ORA NON C’È NESSUNO. SOLO UN...”

“Ad agosto ho compiuto trent’anni. Ho organizzato una festa grandissima e ho continuato a festeggiare tutta l’estate, ovunque andassi. Li ho proprio voluti”. Federica Pellegrini si gode le cose con una serenità e consapevolezza diverse. A Elle racconta dei suoi obiettivi nel futuro immediato: “Faccio solo i 100 e le staffette perché voglio tornare alle origini, alla velocità. Il prossimo anno e mezzo sarà cruciale: sono le mie ultime due stagioni da nuotatrice.

Non c’è malinconia. Voglio smettere con un’Olimpiade e andare avanti fino a 36 anni è impensabile. Quindi arriverò a Tokyo 2020 e chiuderò il cerchio nel momento più giusto: a 32 anni. A quell’età, vorrei anche dei figli”. “La sfida più bella è stata con Laure Manadou, e non solo in acqua. E’ stato divertente il contorno, le pagine di gossip che scrivevano sul nulla. Facevamo le stesse gare, ci siamo passate il fidanzato (Luca Marin): i riflettori sul nuoto li abbiamo accesi anche con il rosa che girava attorno. Quando le cose vanno bene è anche carino che esca la foto con lui. Ma quando le cose vanno male o quando vorresti tenere tutto segreto, ti pesa”

“Nel 2011 ai Mondiali a Shanghai? Era una situazione ingestibile. Io avevo 23 anni e Filo 29, eravamo giovani e non ci rendevamo conto del clamore che stava montando in Italia. Dovevamo fare meglio di così: Luca perse 7 chili in una settimana. Io e Luca Marin amici? Nuotavamo per la stessa squadra e siamo tornati in buoni rapporti. Io non sono quella che tira su i muri. Se mi hai fatto qualcosa di grave, ti cancello. Ma rancore non ne porto. E’ da tanto che io e Filippo non ci parliamo e non ci vediamo. Ma so che sta bene, sono felice per lui. Si sposa? Ci avessi scommesso su, avrei vinto dei soldi. Ero certa che, finita con me, nel giro di un anno si sarebbe sposato e avrebbe fatto un figlio. Lo voleva da tempo. Io si questa cosa ho rallentato molto perché non ero sicura. Ma se ha trovato la persona giusta, fa bene“.

Amore: “Se arriverà la persona giusta anche per me non avrò problemi ad aprire le mie porte. L’amore non ha mai tolto niente al nuoto, so gestire entrambe le cose.”

“Da me stessa continuo a pretendere tantissimo. Ma poi ogni volta che mi tuffo tutti si aspettano che faccia il record del mondo. Invece ho capito che nessuno è imbattibile. Non ho mai affrontato una gara con la presunzione di vincere facilmente. La paura mi aiuta a essere più cattiva: ai Mondiali di Roma, grazie alla tensione, ho vinto di due secondi e mezzo. Ho avuto la parentesi delle crisi d’ansia.

In quei momenti la testa va in tilt. Ogni giorno in allenamento muori macinando chilometri e poi ti ritrovi in gara con addosso la paura di fare 200 metri. Mi sono fatta aiutare. L’ansia arriva ancora, ma ho trovato le armi per neutralizzarla. La peggior sconfitta? Rio 2016. A Londra sapevo che non sarebbe andata bene. Era stato un anno nero. A Rio invece ero prontissima. Poi però due settimane prima mi si è bloccata la schiena, e il ciclo non arrivava: l’incavatura più grande della vita“.

I FIDANZATI NUOTATORI

“Non credo sia un caso. Io sono difficile da avvicinare: non voglio essere presa in giro e parto sempre prevenuta. Se ti vedo tutti i giorni riesco ad aprirmi un po’ di più. E poi è più facile legarti con chi condivide la vita che fai tu. Capire i ritmi di noi atleti è difficile. Competizione? Se in una coppia lei è più forte di lui, la convivenza è difficile. Per quanto lui cerchi di mascherare, certe cose si sentono. Per un uomo è ancora difficile stare dietro le quinte. A questo punto non so più che cosa cerco. Luca e Filippo sono molto diversi e sono stata bene con entrambi. Con entrambi però è finita. Crescendo cambi, ti ritrovi ad apprezzare cose che da ragazzo detestavi. Di certo oggi voglio sostanza, meno lustrini e pailettes”.

DOPO IL NUOTO

“Magari la televisione. Voglio studiare e imparare a fare qualcos’altro. E spero di farmi una famiglia. Prima o poi arriverà quel momento anche per me. Per la prima volta sto vivendo la mia vita molto privatamente. Sono mesi che nessuno parla di me e va bene così. Comunque non c’è nessuno. Solo un cane”.

