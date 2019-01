AVERE FEDE RIPAGA SEMPRE – BELFIE E PROVOCAZIONI SEXY, L’INVERNO BOLLENTE DELLA PELLEGRINI SU INSTAGRAM: “LO SO CHE NON SI FA LA SAUNA CON IL COSTUME MA DI FARE LA FOTO NUDA NON NE AVEVO VOGLIA..” – LO SCATTO CON IL LATO B IN BELLA VISTA SCATENA I FAN: “UNA STATUA. ALTRO CHE BELEN…”

In un momento di assoluto relax a Livigno, gli scatti da un Hotel a 4 stelle sono davvero bollenti. La Pellegrini mostra ai fan il suo fisico statuario. Tatuaggi in vista, addominali scolpiti e micro bikini: ecco la nuotatrice in sauna che con un mezzo sorriso scrive: “Vediamo se con un po’ di sauna va meglio…..

Io so lo so non si fa la sauna con il costume ma di fare la foto nuda non ne avevo voglia”, poi il post prosegue: “Speriamo di riuscire a ricominciare gli allenamenti domani…altrimenti la Befana mi porta il carbone quest’anno”. Pioggia di like e complimenti per lei, definita come grande donna, professionista e atleta estremamente bella e affascinante. C’è anche chi critica i suoi tatuaggi scrivendole: “Ti sei rovinata il corpo con quei brutti tatuaggi, penso che te né pentirai presto ciao”.

